Trabajos de reparación en la red de agua potable podrían afectar la presión en varios barrios de Paraná
Personal municipal realiza esta tarde trabajos de reparación en una cañería distribuidora de la red de agua potable en calle Santos Vega, en inmediaciones del barrio El Sol.
Debido a esta intervención podrían registrarse casos de baja presión en el suministro de agua en el área atendida por el sistema de gravedad desde el centro de distribución Ejército. La zona afectada abarca los barrios Mercantil, Anacleto Medina, San Agustín, Puerto Viejo y Bajada Grande.
Según se informó, las tareas se extenderán durante las próximas horas hasta completar la reparación del conducto.
Desde el municipio recomendaron a los usuarios de estos sectores adoptar las previsiones necesarias y realizar un uso racional del agua almacenada en los tanques domiciliarios de reserva, lo que permite mantener el suministro para las actividades esenciales del hogar durante este tipo de contingencias.