Trabajadores del INTI denuncian vaciamiento encubierto pese al freno judicial y parlamentario al DNU
La Asamblea Multisectorial del INTI advirtió que, pese a que el Congreso y la Justicia frenaron el DNU 462/2025 de centralización, el gobierno de Javier Milei avanza con un “desmantelamiento de facto” del organismo científico y tecnológico. Según denunciaron, la gestión encabezada por Miguel Romero impulsa despidos, suspensión de becas y cierre de sedes, configurando un vaciamiento encubierto.
“El Gobierno viola la ley en el INTI”, señalaron en un comunicado, acusando a la Secretaría de Industria y Comercio de imponer la centralización por vías de hecho. Entre las medidas denunciadas figuran la suspensión de becas, la anulación de líneas de investigación, la falta de apertura de nuevas convocatorias y la paralización de proyectos clave para el desarrollo industrial.
Cierre de la sede en Salta
Uno de los casos más significativos fue el cierre de la sede del INTI en Vaqueros, Salta, dispuesto el 17 de septiembre. El espacio, equipado con laboratorio de robótica, impresora 3D y un salón de usos múltiples provistos por la municipalidad, fue clausurado a pesar de que no generaba gastos de mantenimiento elevados y cumplía un rol estratégico en la articulación con universidades de la región.
Precarización laboral y restricciones internas
La situación se agrava ante el vencimiento de contratos bajo modalidad de monotributo, lo que incrementa la incertidumbre laboral de decenas de trabajadores. A esto se suman denuncias por violencia laboral y violación del convenio colectivo vigente.
Los empleados también señalaron la paralización de capacitaciones y participación en redes científicas, incluso aquellas que no implicaban costos; la prohibición de usar el logo del INTI en presentaciones; la suspensión en la compra de insumos básicos; y la proyección de licitaciones “sospechosas” para software de control.
Convocatoria a movilización
La Asamblea Multisectorial remarcó que estas medidas contradicen lo resuelto por el Congreso y la Justicia, e informó que el 25 de septiembre se realizará una movilización en el Parque Tecnológico Miguelete (PTM) y en todo el país, bajo la consigna de defender un INTI autónomo, autárquico y federal, al servicio del desarrollo soberano.