Trabajadores del Hospital Garrahan denunciaron descuentos salariales y sumarios administrativos irracionales
La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Garrahan denunció una espeluznante ofensiva del Estado contra la actividad gremial con descuentos y sumarios administrativos. Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE Garrahan, remarcó que se trata de una “represalia del Gobierno” por la masiva protesta.
“El mismo día que nos depositaron el aumento, el martes, a la par nos enviaron decenas de sumarios a los trabajadores que estamos al frente de la lucha, seamos delegados de ATE o de la APyT, junto con activistas de la lucha que estábamos manifestando”, detalló.
Según Lipcovich, el objetivo es claro: “El Gobierno quiere golpear la organización de los trabajadore y enturbiar las conclusiones políticas de este enorme triunfo”.
La ofensiva incluye sanciones sumariales y la aplicación de descuentos que ascienden hasta $500.000. “Quieren dividirnos, pero se equivocan si creen que lo van a lograr: fuimos centenares de trabajadores de distintos turnos organizados colectivamente. Seremos centenares los que responderemos a este ataque”, afirmó el dirigente sindical.
Desde APyT, en tanto, confirmaron los sumarios administrativos a la dirigente Norma Lezana y a otros trabajadores acusándolos de “coacción, resistencia a la autoridad y usurpación” por las protestas realizadas en el hospital.
“Queremos denunciar públicamente el intento del interventor del hospital, Mariano Pirozzo, y del ministro de Salud, Mario Lugones, de sancionar mediante sumarios y denuncias a sindicatos e incluso amenazar con despedir a compañeros que nos pusimos al frente de esta lucha histórica. Les advertimos: nos vamos a organizar y se van a encontrar con la misma resistencia que encontraron cuando pretendieron destruir nuestro hospital”, advirtió Lezana.
“Sinceramente, de Lugones y Pirozzo esperamos cualquier cosa. Por eso, este ataque ridículo, infundado e insólito, viniendo de ellos no nos sorprende. Evidentemente haber tenido que reconocer, después de negarlo a lo largo de casi un año, que teníamos razón, ahora se complementa con esta represalia increíble: nos acusan casi de terroristas por reclamar ser recibidos por la dirección del hospital”, expresó la dirigente gremial.
En la semana, los sindicatos anunciaron que a partir de este miércoles iniciarán un Cabildo Abierto para debatir los próximos pasos. Con la llegada de sumarios a empleados, es probable que se discuta un plan de lucha para revertir la medida.
A su vez, van a confirmar que seguirán reclamando cuestiones que todavía no están resueltas, como mejorar infraestructura y condiciones laborales. Este Cabildo Abierto contará con la participación de trabajadores, familiares, universidades, organizaciones sociales y gremiales con el objetivo de seguir defendiendo el Hospital Garrahan, la salud pública y el derecho de las infancias.
“Que en tiempos donde se fomenta el individualismo y el sálvese quien pueda, desde el Garrahan construimos solidaridad. Vamos por más unidad en la diversidad, porque ya sabemos que nadie se salva solo. La lucha sindical y social que llevamos adelante no es solo como gremio, sino como pueblo argentino”, manifestó Lezana.