Trabajadores de Vialidad Nacional siguen en alerta por salarios congelados desde octubre de 2024
Luego de una nueva audiencia infructuosa en la que se ausentó la representante de la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público y no hubo ninguna propuesta salarial formal, el Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), liderado por Graciela Aleñá, anunció que continúan en Estado de Alerta, en repudio a que los salarios están congelados desde octubre de 2024.
En este marco, y ante un “nuevo capítulo de desidia” por parte de las autoridades de la DNV, desde STVyARA recordaron que el congelamiento salarial, que ya lleva más de un año, “ha sumido por debajo de la línea de pobreza acerca de 2900 trabajadores de esta Dirección Nacional”.
En relación con las medidas adoptadas en tal sentido por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), señalaron que “pretenden seguir dilatando la paritaria mientras avanza con el ajuste y los retiros voluntarios”, denunciaron desde el gremio.
Aleñá lanzó duras críticas al reiterado accionar de la DNV evidenciando: “Someter a los trabajadores viales a estar por debajo de la línea de pobreza y sin recibir ajuste de salarios, pese al proceso inflacionario descontrolado que en estos dieciséis meses alcanza al 50%, con el solo objetivo de concretar un proceso de reestructuración más barato”.
“No vamos a renunciar a nada, reclamamos una recomposición salarial que comprenda desde noviembre 2024 al mes que se negocie la paritaria. Los derechos alimentarios de los trabajadores y sus familias se encuentran fuertemente endeudados con el sólo objetivo de garantizar su ingesta calórica mínima diaria”, concluyó.
Hace una semana desde la organización gremial también había denunciado un “proceso deliberado, silencioso y sin debate público de vaciamiento del Estado, que tiene como caso testigo a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV)”, a partir del nuevo organigrama impulsado por la administración de Javier Milei y diseñado bajo los lineamientos del ministro Federico Sturzenegger. Lo que se suma un escenario salarial sumamente complejo.