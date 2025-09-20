Trabajadores de Vassalli volverán a la planta pese a sueldos impagos y denuncias de vaciamiento empresarial
Con salarios adeudados desde junio y la planta cerrada, los trabajadores de la histórica fábrica de cosechadoras Vassalli, en Firmat, anunciaron que el lunes volverán a presentarse en sus puestos. La UOM denunció despidos ilegales y advirtió sobre un posible vaciamiento empresarial.
La crisis mantiene en vilo a toda la comunidad: hasta el viernes no hubo confirmaciones sobre la reapertura prevista ni sobre el pago de la abultada deuda salarial que afecta a 288 familias. Pese a que la planta lleva más de dos semanas sin actividad, los operarios resolvieron presentarse igualmente.
El conflicto se agravó tras el envío de telegramas de despido a cinco empleados, cuatro de ellos delegados gremiales, lo que el sindicato calificó como un intento de desafuero. En paralelo, los trabajadores acumulan meses de sueldos, aguinaldos y retroactivos sin cobrar, mientras la UOM intenta contener la crisis con bonos de ayuda alimentaria.
La situación llevó la protesta al espacio público: hubo cortes parciales en la ruta nacional 33 y una movilización masiva que reunió a más de 20 seccionales de la UOM, vecinos y comerciantes en un “abrazo solidario” a la planta, que incluyó el canto del Himno Nacional como gesto de unidad de la ciudad frente a la crisis.
“Estamos desesperados, hay familias que no tienen qué comer ni cómo pagar el alquiler. Los trabajadores van a volver el lunes a la fábrica porque lo único que queremos es trabajar y cobrar nuestros sueldos”, expresó Diego Romero, secretario general de la UOM Firmat.
El gremio nacional envió respaldo económico: cada operario recibió órdenes de compra por $150.000 y un bono adicional de $70.000 gestionado por la seccional local, aunque la ayuda solo atenúa la emergencia.
Las expectativas chocan con las promesas incumplidas del empresario entrerriano Eduardo Marsó, que adquirió la planta en enero de 2024 con un plan de inversión de u$s4 millones y el anuncio de fabricar 50 cosechadoras en el primer semestre de 2025. Sin embargo, solo se completaron 20 unidades en todo 2024 y, desde mediados de este año, los salarios se pagan en cuotas y con retraso, acumulando una deuda superior a $3 millones por trabajador, según la UOM.
En medio del parate, la empresa mantiene activa su cuenta de Instagram, donde sigue promocionando planes de financiación de cosechadoras, lo que genera mayor indignación entre los empleados.
La ausencia de respuestas de la familia Marsó alimenta las sospechas de un vaciamiento. En Firmat temen que el prolongado cierre o la falta de inversión busquen trasladar activos o quedarse solo con la marca, dejando a la ciudad sin su planta emblema y a cientos de familias en la calle.
De cara al lunes, los trabajadores se presentarán en la planta como gesto de resistencia, aunque el panorama sigue marcado por la incertidumbre: sin reapertura, sin salarios y sin señales de la empresa, la convicción sindical y comunitaria es que la lucha será larga y que solo la presión podrá evitar la desaparición de Vassalli.