Trabajadores de Pami realizan medidas de fuerza hasta el jueves
Las trabajadoras y los trabajadores del Pami iniciaron esta semana un plan de medidas de fuerza que se extenderá desde el lunes 27 hasta el jueves 30 de octubre. La protesta afectará la atención presencial en las oficinas del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, especialmente en la Unidad de Gestión Local (UGL) IX, donde se concentrarán las acciones.
El reclamo se centra en una recomposición salarial frente a lo que describen como una fuerte pérdida del poder adquisitivo. Según datos aportados por los gremios, los empleados del organismo acumulan una caída de alrededor del 60% en términos reales y se encuentran aproximadamente 20 puntos por debajo de la inflación. También exigen condiciones laborales adecuadas y un mejor funcionamiento del sistema de prestaciones destinado a jubiladas y jubilados.
Las medidas se desarrollan de la siguiente manera:
Lunes 27: Asamblea en UGL IX a las 12.
Martes 28: Cese de actividades de 12 a 14.
Miércoles 29: Cese de actividades de 11 a 14.
Jueves 30: Cese de actividades y asamblea general en UGL IX a las 12.
Durante los horarios indicados se prestarán únicamente servicios mínimos, por lo que se solicita a los afiliados tener en cuenta las restricciones al momento de realizar trámites.
La protesta forma parte de un plan nacional de lucha sostenido desde septiembre, impulsado por las organizaciones gremiales SUTEPA, APPAMIA, UTI Rosario, ATE y NorTE bajo la consigna “Unidad en acción”. Los sindicatos afirman que su objetivo es defender tanto los derechos laborales como la calidad del servicio que recibe la población afiliada.
Dirigentes gremiales destacaron que la defensa del PAMI es parte del compromiso diario con los jubilados y aseguraron que la única salida es “la unidad organizada” para garantizar condiciones dignas de trabajo y prestaciones de calidad.