Trabajadores de Granja Tres Arroyos vivirán la Navidad y recibirán el 2026 con sensible angustia
Los trabajadores de Granja Tres Arroyos atraviesan una situación crítica desde hace seis meses, período en el que cobran la quincena en cuotas, un esquema que profundiza la inestabilidad económica de las familias y se agrava con el cierre y desmantelamiento total de la planta Becar, ubicada en Colonia Elía, departamento Concepción del Uruguay. La preocupación se extiende a toda la región ante la pérdida sostenida de puestos de trabajo en el sector avícola.
La tensión laboral dentro de la empresa no cede. En diálogo con LT11, el delegado gremial Sergio Vereda confirmó que la firma volvió a depositar la quincena en cuatro cuotas, una modalidad que se mantiene de manera ininterrumpida y genera incertidumbre permanente entre los empleados.
Vereda explicó que la última cuota fue acreditada durante la mañana, lo que permitió retomar la faena, que se encontraba paralizada desde el martes por la noche debido a la falta de pago. “El salario ya está depositado en el banco y la salida arrancó hace unos 30 minutos”, precisó el sindicalista.
Según detalló, el sistema de pago escalonado comenzó luego de un conflicto vinculado a la baja del rendimiento en la línea de alimentación, pero con el correr de los meses se transformó en una práctica habitual. “Ya estamos a 11 de diciembre y seguimos con incertidumbre”, sostuvo.
El impacto de esta modalidad se siente con fuerza en la vida cotidiana de los trabajadores. “La luz no se paga en cuotas, la comida tampoco. Uno tiene obligaciones y hay familias detrás esperando tranquilidad”, remarcó Vereda, al describir el deterioro del poder adquisitivo y la angustia social que atraviesan los empleados.
Si bien algunos comerciantes locales intentan acompañar la situación evitando recargos, la presión económica se extiende a toda la comunidad y repercute en el entramado comercial de la zona.
Otro punto sensible es el de los retiros voluntarios, que, según denunció el delegado, no alcanzan los valores de una indemnización completa. “La mitad o menos es lo que reciben los trabajadores que aceptan”, afirmó. Hasta el momento, unos 270 empleados dejaron la empresa, muchos de ellos volcándose a emprendimientos propios para poder subsistir. “Muchos terminan poniendo una despensa, un kiosco o comprando un remis. Es una situación que ya vivimos”, lamentó.
La situación más grave se registra en la planta Becar, en Colonia Elía. Vereda fue contundente al describir el escenario: “Becar está totalmente cerrada y la están desmantelando. Se llevaron máquinas, herramientas, sillas, todo. No vemos ningún futuro para esa planta”.
En sus mejores años, la planta llegó a emplear a más de 500 trabajadores, mientras que actualmente todo el complejo del grupo Tres Arroyos en Concepción del Uruguay no alcanza los 1.000 empleados, reflejando la contracción del empleo en el sector.
El delegado señaló además que el pago de salarios en cuotas se repite en todas las plantas del grupo a nivel nacional, aunque aclaró que otras empresas avícolas sí cumplen con los sueldos en tiempo y forma. Si bien reconoció que influyen factores externos, como la caída del precio del pollo, las dificultades para exportar y el ingreso de producto brasileño, sostuvo que el problema central responde a una “mala organización interna de la empresa”.