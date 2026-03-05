Trabajadores de Granja Tres Arroyos reclaman demoras en el pago de cuotas de alimentos
Trabajadores de la empresa Granja Tres Arroyos manifestaron su preocupación por la demora en el pago de las cuotas de alimentos, y señalaron que actualmente se adeudan tres quincenas correspondientes a ese beneficio.
Según indicaron, mientras que el pago de las vacaciones suele realizarse aproximadamente una semana antes del reintegro laboral, las cuotas de alimentos se abonan con un retraso considerable, lo que genera malestar entre los empleados.
“Las cuotas de alimentos las dejan para lo último siempre”, expresó una de las trabajadoras al referirse a la situación que atraviesa el personal.
El reclamo apunta a que la empresa regularice los pagos y garantice el cumplimiento en tiempo y forma, teniendo en cuenta que se trata de un beneficio destinado a cubrir gastos básicos de los trabajadores.