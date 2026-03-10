Trabajadores de Granja Tres Arroyos realizan asamblea en Concepción del Uruguay ante la posible quiebra
La situación es crítica para los trabajadores de Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay, donde desde la madrugada de este martes 10 de marzo los empleados realizan una asamblea permanente ante rumores sobre una posible quiebra de la empresa, la principal productora de pollos del país.
Según indicaron representantes sindicales, no existe diálogo con la firma, lo que profundiza la preocupación entre los trabajadores.
Reclamos por salarios y falta de respuestas
Los representantes de los sindicatos de la alimentación y de la carne, Miguel Klenner y Sergio Vereda, respectivamente, señalaron que la empresa no mantiene canales de negociación con los trabajadores.
De acuerdo con lo informado, desde marzo de 2024 los empleados vienen cobrando sus salarios en cuotas, en algunos casos divididos hasta en cinco pagos, situación que generó un fuerte deterioro en la economía de las familias.
Paralización de la planta
Actualmente, alrededor de 1.000 trabajadores atraviesan una situación considerada desesperante, ya que muchos tienen dificultades para pagar alquileres y afrontar gastos básicos.
Además, varios empleados sufrieron el corte de tarjetas de crédito, lo que limita su acceso a alimentos y otros bienes esenciales, según consignó el medio uruguayense La Pirámide.
En este contexto, la planta de faena paralizó sus operaciones y se mantiene bloqueado el sector de carga hasta que se abonen los salarios adeudados.
Vereda expresó su preocupación por la falta de comunicación por parte de la empresa, lo que —según afirmó— ha generado un clima de incertidumbre y angustia entre los trabajadores.