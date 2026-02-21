Trabajadores de Fate denunciaron un lock-out patronal y preparan actos de resistencia
Los empleados de Fate denunciaron este sábado un lock-out patronal, luego de constatar que la empresa no habría acatado la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo. Desde el sindicato aseguraron que quedaron “en el medio de una discusión entre el Gobierno y el empresario” y anunciaron medidas de resistencia para evitar el cierre definitivo de la planta.
De acuerdo con lo expresado por Miguel Ricciardulli, secretario ejecutivo del gremio del neumático, los operarios se presentaron a cumplir sus tareas, pero encontraron las instalaciones cerradas. Ante esa situación, decidieron permanecer en los portones de la fábrica.
“Ayer los compañeros se presentaron a prestar tarea y la empresa no abrió las puertas”, afirmó el dirigente en declaraciones radiales. Además, remarcó que la planta continúa “con candados y cadenas”, pese a la vigencia de la medida legal que debería retrotraer los despidos.
El conflicto se originó el miércoles pasado, cuando la firma anunció el cierre de la fábrica ubicada en Virreyes, en el norte del Gran Buenos Aires, lo que derivó en 900 despidos. Ricciardulli sostuvo que el sector quedó atrapado entre las decisiones oficiales que, según indicó, fomentan la importación de productos extranjeros y la postura empresarial frente a la competencia externa.
“Quedamos en el medio de una discusión entre el Gobierno y lo que es el empresario”, expresó. En ese sentido, mencionó al ministro de Economía, Luis Caputo, a quien señaló por promover el consumo de bienes importados por sobre la producción nacional, situación que —según planteó— agrava la incertidumbre sobre la continuidad de los puestos de trabajo.
La crisis repercute directamente en la economía de las familias trabajadoras, que ya venían atravesando un contexto de ajuste en su consumo cotidiano y en sus actividades sociales.
El representante gremial, con 18 años de trayectoria en la empresa, describió un escenario complejo en el que incluso empleados con licencia médica o en período de vacaciones recibieron telegramas de despido.
“Tenemos un compañero que fue operado por situaciones de salud y también fue despedido”, denunció.
Frente a este panorama, el sindicato impulsa actos de resistencia y festivales solidarios para visibilizar el reclamo y sostener la protesta ante lo que consideran una falta de control estatal frente a políticas de competencia desleal.
Como parte de esas acciones, los trabajadores realizarán este domingo una jornada cultural en la puerta de la fábrica, con la participación de artistas y bandas musicales, con el objetivo de sumar el acompañamiento de la comunidad.
“Mañana vamos a estar haciendo algo solidario en la puerta de la fábrica donde se van a acercar los vecinos”, concluyó Ricciardulli en declaraciones a Radio Splendid, al remarcar que, pese a los despidos y el cierre patronal, la planta está en condiciones técnicas de retomar la producción de inmediato si existe voluntad política y empresarial.