Trabajadores de Coca Cola anunciaron un paro por tiempo indeterminado
Una asamblea masiva de mil quinientos trabajadores de la planta Mega de Coca Cola ratificó de manera colectiva la decisión de iniciar un paro por tiempo indeterminado. Delegados y empleados exigen la efectivización de contratados, mejoras en el presentismo y la incorporación de personal en el turno nocturno.
El carácter unánime de la asamblea demostró la firmeza de sus miembros en la búsqueda de condiciones dignas y salarios acordes a su tarea diaria.
Durante la reunión, los asambleístas no solo definieron el curso de la protesta, sino que también rechazaron frontalmente la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. En un clima de fuerte unidad gremial, se convocó a una movilización para el próximo 11 de febrero, fecha en que el proyecto será tratado en el Congreso, bajo la consigna de defender los derechos conquistados.
La voz de los empleados de Coca Cola se impuso como único órgano de decisión, relegando a los dirigentes sindicales a un papel secundario de vocería.
Pablo Moyano, secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, fue el encargado de comunicar formalmente la resolución adoptada por los trabajadores de Coca Cola, enfatizando la determinación colectiva de permanecer en la planta hasta alcanzar una solución. Su intervención, junto a la del secretario gremial Marcelo Aparicio, operó como canal de difusión de la voluntad ya expresada en la asamblea, subrayando que la medida nació y se sostiene desde la base obrera.