“Tour de la Gratitud”: Milei fue blanco de ovaciones y abucheos en Mar del Plata
El presidente Javier Milei protagonizó este lunes una recorrida por la calle Güemes, en pleno centro de Mar del Plata, en el marco del denominado “Tour de la gratitud”, una gira con la que busca agradecer el acompañamiento electoral y difundir los avances del programa de gobierno. En medio de una marea de militantes libertarios, el mandatario avanzó a paso lento, sostenido por la multitud, hasta que la presión del público lo obligó a volver a subirse a la camioneta desde la que se dirigió a los presentes.
Megáfono en mano, Milei destacó la ley de inocencia fiscal: “Ahora todos volvemos a ser inocentes hasta que se demuestre lo contrario”, afirmó. También se refirió a los proyectos que el Ejecutivo impulsa en sesiones extraordinarias, como la reforma laboral, la ley de Glaciares y la nueva Ley Penal Juvenil, y prometió que “vamos a tener leyes de un país razonable”.
Protesta de jubilados y cruces de consignas
Aunque el acto estaba anunciado para las 20.30, desde temprano la esquina de Güemes y Avellaneda fue ocupada por seguidores del Presidente. Sin embargo, la bandera más grande del lugar no era libertaria: encabezaba una columna de jubilados de distintos movimientos sociales de Mar del Plata, junto a jubilados turistas. En letras negras sobre fondo blanco se leía: “Los jubilados no somos descartables”.
De un lado y otro de la bandera se cruzaron consignas. “Fuera kukas” y “Cristina tobillera”, coreaban los libertarios; del otro lado respondían con “Milei, basura, vos sos la dictadura”. La espera se prolongó más de lo previsto: el Presidente llegó con más de una hora de demora y comenzó a lloviznar, lo que provocó la retirada de los manifestantes de la tercera edad. Al momento de la aparición presidencial, solo permanecían militantes de La Libertad Avanza.
Acompañantes y clima de campaña
Milei arribó acompañado por su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el principal referente de LLA en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, entre otros funcionarios y dirigentes. Durante la espera, los diputados Lilia Lemoine y Sergio “Tronco” Figliuolo se sacaron decenas de selfies con militantes.
No fue la primera vez que el Presidente transitó esa esquina: ya lo había hecho en campaña, primero cuando la motosierra era solo una promesa y luego, con el símbolo ya consolidado, antes de las legislativas del año pasado. Como entonces, volvió a desplegar su estilo histriónico desde la caja de una camioneta, saludando a ambos lados de la calle comercial más emblemática de la ciudad.
Una gira con proyección política
Aunque el Gobierno presenta la gira como un gesto de agradecimiento, analistas políticos interpretan el “Tour de la gratitud” como un cambio de estrategia de los hermanos Milei. El objetivo sería fortalecer la estructura territorial de La Libertad Avanza en el interior del país, con la mira puesta en las elecciones ejecutivas de 2027. En ese marco, el Presidente permanecerá dos días en Mar del Plata.
Tras la recorrida por Güemes —que comenzó en Avellaneda, frente a los neones del Hard Rock inaugurado este verano—, Milei tiene previsto este martes visitar el Parque Industrial General Savio, en el suroeste de la ciudad, y luego participar de actividades en dos escenarios: el Derecha Fest y el Teatro Roxy, donde se presenta su ex pareja, la comediante Fátima Flórez.
Derecha Fest y “batalla cultural”
El Derecha Fest se realizará en el escenario Umano, montado en el balneario Horizonte del Sol, a metros del faro de Punta Mogotes. Habrá música en vivo y una extensa lista de oradores, entre ellos el pastor evangelista Gabriel Ballerini; la dirigente provida Patricia Soprano; el escritor y biógrafo de Milei, Nicolás Márquez; y Agustín Laje, intelectual de derecha y director ejecutivo de la Fundación Faro.
También participará el intendente marplatense Guillermo Montenegro, actualmente con licencia y senador bonaerense. Desde las 19.30, los diputados Lilia Lemoine y Sergio Figliuolo darán la bienvenida a los asistentes. Los organizadores esperan unas 10 mil personas, que además podrán recorrer la feria del libro alineada con los valores que promueve LLA, en lo que definen como una nueva etapa de la “batalla cultural”.
Visita al teatro y cierre musical
Antes del festival, el Presidente tiene previsto un encuentro más íntimo: volverá a visitar a Fátima Flórez en el Teatro Roxy. La función se adelantó media hora para adaptarse a la agenda presidencial y se desarrollará bajo un operativo de seguridad especial en la calle San Luis, que estará vallada. Presidencia reservó las filas 6 y 7, con butacas centrales, y el marco estará asegurado: en boletería figura el cartel de “localidades agotadas”.
Según anticiparon fuentes del entorno presidencial, Milei cerrará la noche con una aparición en el escenario, en un dueto musical “a lo Juanse”, con la frase: “Quiero verla en el show, es como un gato siamés…”.