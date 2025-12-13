“Tour de la Gratitud”: Milei encabezó una caravana en Córdoba para “mantener viva la llama de la militancia libertaria”
El presidente Javier Milei encabezó este viernes, junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia Karina Milei, una caravana en la ciudad de Córdoba, donde fue recibido por una multitud de militantes y simpatizantes libertarios que se concentraron a lo largo del recorrido.
La actividad se inscribió en el denominado “Tour de la Gratitud”, una serie de recorridas federales impulsadas por el mandatario con el objetivo de agradecer el respaldo electoral obtenido en las últimas elecciones legislativas, reforzar el vínculo con la militancia y mantener activa la conexión con la base social que lo llevó a la Presidencia en 2023.
En la provincia de Córdoba, La Libertad Avanza alcanzó el 42,39% de los votos, superando por 14 puntos a la fuerza del oficialismo provincial, que presentó como candidato a Juan Schiaretti por la alianza Provincias Unidas.
Durante el trayecto, Milei y Karina Milei se desplazaron en una camioneta oficial negra, acompañados por el jefe del bloque libertario en la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni, y por Gonzalo Roca, quien encabezó la lista de La Libertad Avanza en los comicios del 26 de octubre.
A lo largo del recorrido, y bajo un estricto operativo de seguridad, el Presidente mantuvo un contacto directo con los manifestantes: se abrazó con simpatizantes, saltó, arengó a la militancia, agitó una bandera argentina, chocó palmas, estrechó manos y respondió a los saludos.
Defensa de una ley clave y advertencias al Congreso
Al finalizar la caravana, Milei volvió a defender su “Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria”, a la que calificó como “un proyecto para terminar con los políticos populistas irresponsables”.
“Durante todo el año nos han torpedeado las bases de nuestro programa económico, sin embargo les devolvimos con un cachetazo en las urnas”, afirmó el jefe de Estado ante sus seguidores.
Según explicó, la iniciativa contempla penas de entre uno y seis años de prisión para aquellos dirigentes que “intenten sabotear la política fiscal y monetaria”, en referencia a maniobras legislativas o políticas que, a su criterio, atenten contra el rumbo económico del Gobierno.
Además, el Presidente se comprometió a que, una vez concluidas las sesiones extraordinarias del Congreso, el Ejecutivo continuará impulsando reformas estructurales para “ser el Gobierno más reformista de la historia”.
Proyección política del oficialismo
El Tour de la Gratitud —también denominado por el oficialismo como Tour de la Libertad— apunta a capitalizar el fuerte respaldo electoral de La Libertad Avanza en las provincias, proyectar ese impulso hacia los próximos años y consolidar la presencia territorial del espacio, bajo el liderazgo político de Karina Milei, en todo el país.