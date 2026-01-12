Top Secret: León XIV recibió a Corina Machado en el Vaticano, bajo estricta reserva
El papa León XIV recibió este lunes a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, en el Vaticano. El encuentro se dio bajo una estricta reserva. El área de prensa de la Santa Sede no lo había anunciado en su agenda y luego difundió el nombre de la flamante Nobel de la Paz en la lista de personas que visitaron hoy al sumo pontífice.
“Esta mañana, el santo padre León XIV recibió en audiencia a Matteo Rossi y Lorenzo Bugli, capitanes regentes de la República de San Marino; el arzobispo Mario Enrico Delpini, metropolitano de Milán; el señor Davide Prosperi, presidente de la Fraternidad de Comunión y Liberación…”, se informó. La lista concluye con la “señora María Corina Machado”.
La reunión entre Machado y el papa, de la cual tan solo se conocieron unas pocas fotos, se mantuvo bajo estricto secreto hasta que la líder de la oposición venezolana ingresó a la Santa Sede.
La audiencia papal tuvo lugar el mismo día en que el ministro de Relaciones Exteriores italiano, Antonio Tajani, anunció que Alberto Trentini y Mario Burlo, dos detenidos desde noviembre de 2024 en Venezuela, habían sido liberados y se encontraban de regreso a casa.
El papa León XIV había pedido este viernes, durante su discurso al cuerpo diplomático, que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se busquen soluciones pacíficas alejadas de “intereses partidistas”.