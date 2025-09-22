Tom Holland sufrió un accidente en el rodaje de Spider-Man: Brand New Day y debió ser hospitalizado
El actor Tom Holland, reconocido mundialmente por interpretar al Hombre Araña, sufrió un accidente durante una escena de acrobacias en la filmación de Spider-Man: Brand New Day. El hecho ocurrió el pasado viernes y obligó a que el artista fuera hospitalizado de inmediato.
Holland fue trasladado al Hospital de Glasgow, donde recibió atención médica por una conmoción cerebral leve. Los especialistas indicaron que el actor deberá mantenerse alejado del rodaje por algunos días para garantizar su recuperación.
Una fuente cercana a la producción informó al medio Deadline que Holland fue la única persona herida en el set, desmintiendo así la versión publicada por The Sun, que aseguraba que una doble de riesgo también había sido hospitalizada.
A pesar del episodio, el actor se mostró en buen estado de ánimo: al día siguiente, asistió junto a Zendaya a la gala benéfica de The Brothers Trust en Londres.
Desde la producción confirmaron que el intérprete contará con unos días de reposo hasta que pueda reincorporarse en óptimas condiciones al rodaje y continuar con su papel de Spider-Man sin inconvenientes.