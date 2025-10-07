Todo queda en “Familia”: Espert cambió a su asesor legal y designó a dos abogados de la droguería Suizo Argentina
En medio del escándalo por el financiamiento no declarado de su campaña 2019 y el avance de una nueva causa en su contra, José Luis Espert cambió de abogados y designó como defensores a dos representantes de la droguería Suizo Argentina, Santiago Kent y Alejandro Freeland, que aparecen en el expediente en el que se investiga a la firma por presuntos sobreprecios en la venta de medicamentos al Estado.
La revelación del pago de 200 mil dólares del empresario “Fred” Machado no solo obligó a Espert a bajarse de su candidatura a diputado nacional y dejar la Comisión de Presupuesto del Congreso: también lo llevó a reorganizar su defensa judicial.
La designación de Kent y Freeland fue este lunes. En ese expediente en el que está imputado, el actual diputado y referente libertario era representado por Augusto Nicolás Garrido, un integrante del estudio Cúneo Libarona, de la familia del ministro de Justicia de la Nación. En esa causa se investiga el financiamiento de su candidatura a presidente del 2019.
De momento, los nuevos defensores solo presentaron un escrito para formalizar su designación en la causa iniciada por una denuncia del abogado Adrián Bastianes en 2021. Ese expediente está a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi.
Kent y Freeland son dos abogados conocidos en los pasillos de tribunales. En las últimas semanas, sus nombres estuvieron en danza a partir del estallido de otra causa caliente para el Gobierno de Javier Milei: la de los audios de las coimas, cuyo protagonista es el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo.
Los dos letrados también ofician como representantes de la Droguería Suizo Argentina, la empresa de la cual son dueños Eduardo, Jonathan y Emmanuel Kovalivker, que habría tenido un rol clave en el entramado de sobreprecios en la venta de medicamentos al Estado, algo que investiga el fiscal Franco Picardi con el juez Sebastián Casanello.
Kent y Freeland están mencionados en documentación incorporada a ese expediente.