Todo listo para la última noche del Carnaval del País 2026 en Gualeguaychú
Gualeguaychú se prepara para vivir una noche clave este sábado 28 de febrero con el desfile final de las cuatro comparsas en el Corsódromo, que marcará el cierre de la edición 2026 del Carnaval del País. Tras la última presentación, la celebración continuará con el After Billboard, que incluirá un show en vivo de Julián Serrano. Los resultados oficiales del certamen se darán a conocer el próximo martes.
La Fiesta Nacional del Carnaval del País, considerada el espectáculo a cielo abierto más grande de Argentina, llegará a su clímax con la undécima y última noche de desfile. Durante la jornada final se presentarán, en ese orden, las comparsas Marí Marí, O’Bahía, Papelitos y Ará Yeví, que buscarán cerrar la temporada con una presentación destacada ante miles de espectadores que acompañaron la edición 2026.
Una vez finalizado el desfile en el Corsódromo, la celebración continuará con el After Billboard de Carnaval, un evento posterior al espectáculo principal que contará con el show en vivo de Julián Serrano, pensado como broche final de una temporada marcada por la convocatoria y el despliegue escénico.
Entre los momentos destacados de esta edición se encuentra la coronación de Mary Ann Morrison, representante de Marí Marí, como nueva soberana del Carnaval del País. La elección se realizó durante una ceremonia previa a la décima noche, donde fue seleccionada entre cuatro candidatas. Morrison sucede en el trono a Felicita Fouce, mientras que Sofía Funes se desempeñó como embajadora de la Fiesta Nacional.
En la jornada final, cada comparsa buscará dejar su última impresión en la pista del Corsódromo, compitiendo por la copa del Carnaval del País en una edición que se destacó por sus temáticas innovadoras y despliegues escénicos.
La expectativa se trasladará luego al martes 3 de marzo, cuando se darán a conocer los resultados oficiales del certamen. Además de la comparsa ganadora, se anunciarán los premios en distintas categorías como batucada, pasista, portabandera y música, que reconocen el trabajo artístico y el talento individual de quienes integran cada agrupación.
Las entradas y ubicaciones pueden adquirirse a través del sitio web www.allaccess.com.ar o de manera presencial en la boletería del Corsódromo, que permanecerá abierta este sábado desde las 9 hasta el cierre, en horario corrido.
Para esta última noche, los residentes del departamento Gualeguaychú podrán acceder a la entrada general por 20.000 pesos, mientras que para no residentes el valor será de 35.000 pesos. El beneficio para residentes se aplica únicamente en compras presenciales y con presentación de DNI.