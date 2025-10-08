Todo listo para la Fiesta del Chancho con Pelo en Cerrito
La 10° edición de la Fiesta del Chancho con Pelo y Torneo Regional de Juegos Camperos de Cerrito se celebrará el próximo sábado 11 en el polideportivo municipal. Este evento, que fusiona gastronomía, destrezas rurales y música popular, fue presentado en la capital provincial como parte del calendario de fiestas populares de Entre Ríos.
La propuesta, destacada por su identidad rural y su arraigo comunitario, busca rescatar una antigua forma de asar el cerdo traída por inmigrantes italianos y mantener vivas las costumbres camperas. “Esta fiesta nació con el propósito de rescatar una antigua forma de asar el cerdo, traída por los inmigrantes italianos, y de mantener viva la costumbre de los juegos camperos, que reflejan el espíritu del campo y las raíces de Cerrito”, afirmó el intendente Ulises Tomassi.
Detalles del evento
La presentación en Paraná fue impulsada por la Secretaría de Turismo de Entre Ríos para visibilizar los eventos populares de la provincia. El secretario de Turismo, Jorge Satto, valoró el rescate de las tradiciones: “Nuestra función es acompañar, difundir, promocionar estos encuentros que fortalecen la identidad entrerriana”.
La responsable de Cultura y Turismo de Cerrito, Malena Aguilar, señaló que sostener la fiesta durante tantos años ha sido “un desafío muy grande” y agradeció la colaboración de las instituciones y los vecinos.
La jornada comenzará a las 15 horas con un desfile de agrupaciones tradicionalistas, seguido por las competencias camperas, espectáculos artísticos y la elección de la Paisana de la Fiesta. En el predio se asarán más de veinte cerdos, y las instituciones locales ofrecerán diversas preparaciones, incluido el clásico “chanchipán”.