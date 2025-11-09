“Tocaron” los autos de Verstappen y Ocón: Colapinto larga 2 puestos adelante
La grilla del Gran Premio de Brasil sufrió un cambio de último momento que beneficia al piloto argentino Franco Colapinto, quien partirá 16° con su Alpine en la carrera del domingo en Interlagos.
El neerlandés Max Verstappen, que había clasificado 16°, saldrá desde boxes debido a modificaciones que Red Bull realizó en su auto fuera del régimen de parque cerrado, lo que activó una sanción automática. La decisión implica que el tricampeón mundial no ocupe su posición original en la parrilla.
Una situación similar afecta al francés Esteban Ocon, con su Haas, ya que el equipo también efectuó ajustes sin la autorización de los comisarios, lo que le obliga a iniciar la carrera desde el pitlane.
Con estas penalizaciones, Colapinto mejora dos puestos respecto a su clasificación inicial del sábado y se posiciona en el 16° lugar de salida. El piloto argentino buscará aprovechar el movimiento en la largada y las condiciones variables del circuito paulista, conocido por ofrecer múltiples oportunidades de sobrepaso y estrategias cambiantes.