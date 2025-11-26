Tiroteo cerca de la Casa Blanca: dos integrantes de la Guardia Nacional resultaron gravemente heridos
Dos miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos permanecen en estado grave tras recibir heridas de bala durante un tiroteo ocurrido este miércoles en las inmediaciones del ingreso a la Casa Blanca, en Washington. Medios internacionales indicaron que fuentes policiales confirmaron la detención del atacante, mientras avanzan las investigaciones para determinar las causas del hecho.
El gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, informó inicialmente el fallecimiento de los guardias en su cuenta de X, aunque luego rectificó la publicación y confirmó que ambos se encuentran luchando por su vida en distintos hospitales de Washington.
El ataque se produjo en la intersección de la Calle 17 y la Calle 1, a escasa distancia de la residencia presidencial. El presidente Donald Trump, que se encuentra en Florida por los festejos del Día de Acción de Gracias, fue notificado de inmediato, según comunicó la vocera presidencial Karoline Leavitt.
Fue la propia Guardia Nacional la que logró detener al sospechoso, quien quedó bajo custodia policial. El Departamento de Policía Metropolitana acordonó la zona y solicitó a la ciudadanía mantenerse alejada. A través de X, señalaron que continúan “recopilando información sobre este incidente crítico” y que brindarán novedades en breve.
Trump: “Pagará un precio muy alto”
El mandatario reaccionó rápidamente al ataque y se expresó en Truth Social, donde calificó al agresor como “el animal que disparó a los dos guardias nacionales”. En su mensaje, aseguró que el atacante “pagará un precio muy alto”, y confirmó que también se encuentra herido de gravedad.
Trump concluyó con un mensaje dirigido a las fuerzas de seguridad:
“Que Dios bendiga a nuestra Gran Guardia Nacional y a todas nuestras Fuerzas Armadas y del Orden. Son personas verdaderamente extraordinarias”.