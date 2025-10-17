Tirón de orejas del empresariado al Gobierno en el Coloquio de IDEA
En el cierre del 61° Coloquio de IDEA, los principales empresarios del país reclamaron instituciones sólidas y estables, el fin de los agravios políticos y la necesidad de avanzar en consenso con el Pacto de Mayo, donde se discuten reformas estructurales entre sindicatos, empresas y gobiernos.
“No podemos tener una economía que tiembla cada dos años”, advirtió el presidente de IDEA, Santiago Mignone, quien abrió su discurso destacando los avances económicos del gobierno de Javier Milei, aunque remarcó que el equilibrio fiscal, si bien es necesario, “no es suficiente”.
Mignone lamentó las ausencias de funcionarios y gobernadores en el evento, y pidió reglas claras y permanentes que otorguen previsibilidad a las inversiones. “La Argentina necesita algo más que respuestas inmediatas. Requiere una mirada de largo plazo con políticas estables, instituciones sólidas, una macroeconomía ordenada y reformas que promuevan la competitividad”, enfatizó.
El titular de PwC Argentina insistió en la urgencia de avanzar con las reformas laboral e impositiva, a las que calificó como indispensables para generar empleo y formalizar la economía. “Tenemos un sistema complejo y distorsivo que desalienta la inversión y la formalización”, sostuvo, al tiempo que pidió reducir los costos laborales no salariales y modernizar la justicia laboral.
Respecto del Pacto de Mayo, Mignone instó a reactivar su discusión tras las elecciones: “Los pactos que sirven son los pactos que se cumplen”. También subrayó que el Estado debe administrar los recursos “con responsabilidad” y “terminar con los agravios y discusiones que sólo buscan el disenso”.
“No hay espacio para seguir dilatando soluciones”, advirtió, y llamó a los dirigentes a “mirar más allá de la coyuntura” con “reglas de juego permanentes, claras y transparentes”.
Durante el coloquio, otros empresarios coincidieron en la importancia de fortalecer las instituciones y valorar el rol del periodismo en democracia.
“El periodismo tiene un rol importante para generar diálogo y consensos”, expresó Juan Farinati, presidente de Bayer Cono Sur. En tanto, Sofía Vago, titular de Accenture, destacó que “el respeto por las instituciones y los medios es clave”, y Martín Rappallini, presidente de la UIA, afirmó que “sin una prensa libre no hay ciudadanos informados”.
Finalmente, Luis Galli, de Newsan, sostuvo que “instituciones fuertes garantizan derechos y libertades individuales, y brindan previsibilidad y confianza para invertir”.