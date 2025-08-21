Tietoevry Create abre un hub tecnológico en Argentina y planea contratar 300 empleados hasta 2028
La empresa finlandesa Tietoevry Create Americas, especializada en servicios de IT y consultoría, anunció la apertura de un hub tecnológico en Argentina para respaldar su operación global. Con esta llegada, ya son más de 30 las compañías nórdicas que operan en el país.
La firma, que cuenta con 24.000 empleados en más de 20 países y una facturación cercana a los 3 mil millones de euros, busca competir directamente con empresas como Globant, aunque también proyecta alianzas con compañías locales en el mediano plazo.
“Latinoamérica es un hub de talento clave para nosotros. Abrimos esta nueva oficina en Argentina por su calidad profesional, alineación horaria y ventajas operativas. El equipo local se enfocará en telecomunicaciones, salud y servicios financieros”, señaló Petr Grätz, Head of Americas Delivery Center de la compañía.
El ejecutivo destacó que la decisión no responde solo a los cambios recientes en la macroeconomía, sino a una estrategia de permanencia a largo plazo. “Argentina está a la cabeza en talento IT, calidad de universidades, dominio del inglés y español. Además, vemos que el país se está estabilizando, con una inflación algo menor. Este fue un factor importante en la decisión”, explicó.
Actualmente, 25 profesionales trabajan en la operación local, pero la meta es contratar unos 300 recursos hacia 2028. La estrategia incluye establecer una presencia legal, colaborar con universidades y fomentar programas de pasantías para formar una combinación equilibrada de perfiles senior y junior.