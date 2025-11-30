Thomas Müller y la final contra Lionel Messi: “Es una final que deseaba”
Vancouver Whitecaps eliminó a San Diego y se metió en la gran final de la MLS Cup, donde chocarán nada menos que Inter Miami. El encuentro no será especial únicamente por el título en juego, sino porque dos leyendas volverán a enfrentarse: Lionel Messi se cruzará una vez más con Thomas Müller.
El delantero alemán -campeón del mundo en Brasil 2014- es la gran estrella de la franquicia canadiense. Ahora, se medirá nuevamente con la Pulga, después de históricos duelos tanto en selecciones como en Champions League (en choques del Bayern Múnich frente al Barcelona y PSG).
“No es Messi contra Thomas Müller, es Miami contra Whitecaps”, advirtió el futbolista de 36 años, quien arribó a la MLS en agosto de este año. A su vez, comparó a los equipos: “Quizás ellos dependen un poco más de él de lo que este equipo depende de mí, porque somos un grupo tan bueno… ¿Entienden lo que digo, no?”.
"I wished for this final"
Thomas Müller is ready for Messi and Miami. // MLS Cup pres. by Audi pic.twitter.com/wapGgXPxhz
— Major League Soccer (@MLS) November 30, 2025
A su vez, llenó de elogios a las Garzas, que se metieron en la final tras golear a New York City FC: “Disfruto de ver a Messi jugar, pienso que Miami es un equipo realmente fuerte. Vimos que derrotó a New York en una forma muy fuerte. Es una gran final. Es una final que deseaba. Creo que es importante para todo el mundo”.
“Lo bueno no es solo jugar contra el mejor jugador que jugó nuestro deporte y que sigue haciéndolo, sino que, creo, cuando tienes un duelo como este, más gente te ve”, expresó Müller. De todas formas, entiende que “el partido cobra mayor importancia” por el duelo de leyendas.
THE VANCOUVER WHITECAPS ARE WESTERN CONFERENCE CHAMPIONS
(via: @MLS)pic.twitter.com/00nBz1X9CS
— TSN (@TSN_Sports) November 30, 2025
“Es una final de la MLS Cup. Pero si se juega con estos grandes jugadores y nombres del fútbol mundial, entonces es un poco más emocionante para más gente en el mundo. Así que es una situación perfecta para todos los involucrados”, sentenció.
Thomas Müller tiene historial positivo ante Lionel Messi. El alemán lo enfrentó en diez oportunidades en encuentros históricos y decisivos en Mundiales y Champions: ganó siete partidos y perdió tres. El triunfo más importante, la final del Mundial de Brasil 2014, cuando Alemania se impuso por 1-0 en el Maracaná.
Las victorias de la Pulga fueron en dos amistosos de selecciones (por 1-0 en 2010 y por 3-1 en 2012) y con Barcelona en una semifinal del certamen continental europeo (por 3-0 como local, en 2015). Ahora, vuelven a cruzarse en el mano a mano por el título de la MLS.