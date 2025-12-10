Thomas Müller: “Para mi Messi es más impresionante que Ronaldo, es mágico, es talento puro”
Thomas Müller volvió a meterse en el debate futbolístico más repetido del siglo XXI. El histórico delantero alemán, símbolo del Bayern Múnich y hoy jugador de Vancouver Whitecaps, comparó una vez más a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, pero esta vez con una postura definitiva marcada por el paso del tiempo y la conquista mundialista del argentino.
“La buena vieja pregunta”, ironizó entre risas cuando le consultaron por quién es el mejor. Y tras repasar números y sensaciones, explicó: “Para mí, más impresionante es Messi, porque su estilo es un poco más mágico, es un talento más puro. La ética de trabajo de Ronaldo es fuera de serie, pero ver a Messi jugar nuestro juego es muy impresionante”, completó en una entrevista difundida por ESPN.
Thomas Muller picks Lionel Messi over Cristiano Ronaldo.pic.twitter.com/81SvGXvIMz— Inter Miami News Hub (@Intermiamicfhub) December 10, 2025
En sus primeros años como profesional, Müller solía inclinarse por el portugués. Valoraba su disciplina, capacidad física y constancia. “En mis primeros diez años siempre me decantaba por Cristiano si había debate sobre el mejor de todos los tiempos”, recordó en diálogo con la MLS al llegar al fútbol de Estados Unidos.
Con el tiempo, su mirada cambió. Ahora prioriza la estética, la creatividad y la sensibilidad futbolística. “Ahora soy más romántico. Me gusta más el estilo que la eficacia pura, y en eso Messi siempre fue único. Después de que ganó el Mundial con Argentina, ya no hay discusión: es el mejor jugador que hemos tenido en este deporte”, afirmó.
Su opinión tiene peso histórico: Müller fue protagonista de dos derrotas muy dolorosas para el rosarino con la Selección, en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, pero aun así destacó la elegancia y el impacto del argentino. “Siempre discutimos entre Cristiano y Messi. Los dos son increíbles, pero Messi siempre fue un poco más elegante. Después del Mundial, la elección es clara”, sentenció.
En agosto, el alemán se sumó a Vancouver Whitecaps después de 25 años en el Bayern, y el cruce con Messi volvió a tomar relevancia. Con una racha favorable de cuatro partidos contra el rosarino, lanzó en tono de broma tras ganar la Conferencia Oeste: “Te cazaré de nuevo”. Sin embargo, aclaró que no lo vive como un duelo personal.
“Contra Messi suelen salir bien los resultados, pero no es Messi contra Müller. Es Miami contra Whitecaps”, dijo. Esta vez, el argentino logró cortar la racha.