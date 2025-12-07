Thomas Müller: “Es duro perder así, tras sentir que teníamos el partido en nuestras manos”
Thomas Müller, capitán de Vancouver Whitecaps, reconoció hidalgamente la derrota ante el Inter Miami y elogió a Lionel Messi, artífice central del triunfo “Rosa”, nuevo monarca de la MLS. “Las tres asistencias que hizo Messi jugaron un papel importante. Él tuvo tres y yo cero. Ganó el duelo y ha ganado el título. El año que viene volveremos y estaremos más fuertes, pero eso es el futuro”, declaró el ex atacante del Bayern Múnich.
El propio Müller destacó el recorrido inesperado de su equipo durante el certamen. “Cuando empezó la temporada, los expertos habían posicionado al equipo penúltimo en la conferencia, y el equipo demostró que estaban equivocados”, señaló el capitán del Vancouver Whitecaps.
A pesar de la derrota, el delantero de 36 años subrayó la competitividad de su plantel y lamentó las oportunidades desperdiciadas: “Inter Miami tiene un gran equipo, pero aun así los tuvimos, pudimos haber ganado, tuvimos mala suerte con chances muy claras que no entraron, y luego el partido va en otra dirección”.
El desarrollo del partido dejó sensaciones encontradas en el equipo canadiense, especialmente tras el segundo gol de Inter Miami. Müller explicó: “Después del 2 a 1 pasamos 10, 15 minutos descontrolados. Es lo que pasa, somos un equipo con muchos jóvenes. Es duro perder así, tras sentir que teníamos el partido en nuestras manos”.
Vale recordar que en la previa, la atención se centró en la racha de Müller, quien había salido victorioso en siete de los diez duelos previos ante Messi, incluyendo la histórica derrota por 8-2 del Barcelona frente al Bayern Múnich y la final del Mundial de Brasil 2014, donde Alemania venció a Argentina por 1-0 en el Maracaná.
El delantero alemán, que se sumó a los Vancouver Whitecaps en agosto tras 25 años en el Bayern, mantenía una seguidilla de cuatro triunfos consecutivos sobre el rosarino, las últimas dos durante la etapa de Messi en el París Saint-Germain. En contraste, las tres victorias del argentino se produjeron en dos amistosos de selecciones (1-0 en 2010 y 3-1 en 2012) y en la semifinal de la Champions League 2015, cuando el Barcelona derrotó al Bayern por 3-0 en el Camp Nou.