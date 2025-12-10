Thiago Almada envuelto en un escándalo por millonaria deuda del Botafogo, la SAD más grande del Brasil
Botafogo atraviesa un grave deterioro financiero después de confirmarse la sentencia definitiva del TAS por el caso de Thiago Almada, fallo que obliga al club carioca a pagar 21 millones de dólares a Atlanta United por el traspaso del futbolista argentino.
La resolución deja sin margen de maniobra a la institución brasileña, que ya había agotado todas las instancias de apelación para evitar el pago. Ahora, el “Fogão” corre riesgo de ser inhibido en el próximo mercado de pases si no cumple con la obligación.
En un comunicado difundido en su sitio oficial, Botafogo reconoció la derrota legal y adelantó que tomará medidas para afrontar la situación. Atlanta United inició la demanda en noviembre de 2024 tras el incumplimiento de las dos primeras cuotas acordadas, que debían haberse pagado en julio y septiembre de ese año, cuando Almada ya se destacaba en Brasil tras su llegada desde la MLS.
El mediocampista jugó en Botafogo entre agosto y diciembre de 2024, período en el que el club conquistó tanto la Copa Libertadores como el Brasileirao. Luego siguió su carrera en Lyon, entidad que también forma parte de la red multiclub de John Textor.
Sin embargo, el empresario nunca abonó el pase al Atlanta United, situación que derivó en el litigio que hoy compromete severamente al club. En su comunicado, Botafogo informó además que Textor presentó una propuesta de financiamiento a los socios de Eagle para saldar las deudas con la FIFA y asegurar presupuesto para el próximo mercado de incorporaciones.
En este contexto, el futuro deportivo y económico del club permanece rodeado de incertidumbre. Botafogo deberá cumplir con el pago exigido para evitar la inhibición y sostener su proyecto de cara a la Copa Libertadores 2026.
En paralelo, Almada siguió su carrera en Europa: llegó a Lyon en enero de 2025, pero la crisis financiera provocada por Textor aceleró su transferencia al Atlético de Madrid a mediados de este año.