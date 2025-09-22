The Times: “Los inversores están asustados mientras Milei enfrenta su momento más delicado en sus 21 meses de gobierno”
El diario británico The Times analizó el panorama político y económico de la Argentina luego del revés electoral de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires, y sostuvo que este resultado pone en duda la viabilidad de su programa de reformas libertarias, en un contexto en el que la oposición peronista redobla la presión. El medio advierte que se trata del momento más complejo para el presidente desde su llegada a la Casa Rosada.
En su artículo, el periódico recuerda que Milei se convirtió en un referente internacional de la derecha libertaria, y que su figura fue destacada por líderes como Elon Musk, quien lo describió como un “faro de esperanza”; Donald Trump, que lo llamó “héroe”; y la británica Kemi Badenoch, quien lo consideró un “modelo” para los conservadores. Sin embargo, aclara que la realidad local argentina dista mucho de ese consenso global.
El texto subraya que el mandatario se enfrenta a desafíos crecientes en el frente interno, entre ellos el deterioro de los principales indicadores económicos, un escándalo de corrupción que involucra a su entorno más cercano y una desaprobación social en ascenso.
La nota recuerda que en los comicios provinciales del 7 de septiembre, La Libertad Avanza sufrió una fuerte derrota: la coalición peronista obtuvo el 47 % de los votos, contra el 34 % de la alianza oficialista, un resultado que sorprendió al círculo íntimo del Gobierno.
The Times detalla además que en las últimas semanas Milei atravesó “el período más difícil de sus 21 meses de mandato”. El escándalo de corrupción alcanzó incluso a su hermana y secretaria general, Karina Milei, mientras que, de acuerdo con una encuesta de AtlasIntel citada por el medio, su índice de desaprobación trepó al 54 %. El diario británico remarcó también que su espacio político, La Libertad Avanza, “fue derrotado rotundamente por una coalición de la oposición peronista del país, cuya ideología estatal es la antítesis del modelo Milei”.
El artículo también vincula este escenario con la economía: “Los inversores están asustados. La bolsa de Buenos Aires, que el año pasado se disparó casi un 70%, es el índice con peor rendimiento del mundo este año, con una caída de un tercio”. A ello suma la presión sobre el peso: “La moneda local, el peso, también está sometida a una enorme presión. En solo tres días de la semana pasada, el Banco Central gastó más de USD 1.000 millones de dólares de sus reservas líquidas de 20 000 millones de dólares para intentar sostenerla, con un éxito limitado”.
En paralelo, Milei busca respaldo internacional. Según el periódico, el presidente planea reunirse con Donald Trump en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU, además de negociar un crédito de emergencia del fondo de estabilización cambiaria de Estados Unidos, un instrumento creado en los años 30. The Times advierte: “Su éxito o fracaso será una prueba clave de hasta dónde está dispuesto a llegar Trump para apoyar a su ‘héroe’ sudamericano”.
El medio, no obstante, también resalta algunos logros de gestión. Destaca que la inflación se redujo al 30 % anual, que se alcanzó un superávit fiscal en junio por primera vez en 14 años, y que el presidente redujo de 18 a 9 los ministerios, fusionando carteras. Además, recuerda que Milei afirma haber despedido a 48.000 empleados públicos desde el inicio de su gestión, lo que representa un ahorro anual de USD 1.850 millones, y que también dispuso el cierre de la agencia estatal de noticias.
En ese sentido, The Times interpreta que Milei consideraba la elección legislativa en la provincia de Buenos Aires —que concentra el 40 % de la población argentina en un territorio del tamaño de Polonia— como “el último clavo en el ataúd de la izquierda en Argentina”. Y sentencia: “Se equivocó”.
El matutino añade que en las calles porteñas el clima es menos optimista: aunque algunos reconocen la caída de la inflación, muchos señalan la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y sostienen que la mayoría no percibe mejoras reales.
La situación política, según el medio británico, se agravó tras el escándalo de los audios que involucran a Karina Milei. “En una grabación telefónica filtrada a los medios locales, se puede escuchar al director de la agencia argentina para personas con discapacidad, Diego Spagnuolo, antiguo amigo íntimo de la presidenta, hablando sobre las supuestas sobornos pagados por las empresas farmacéuticas para conseguir contratos”.
The Times recuerda que el mandatario despidió a Spagnuolo y afirmó que “todo lo que dijo es mentira”. Sin embargo, advierte que “el daño a la imagen presidencial es evidente, especialmente para quienes confiaron en su promesa de erradicar la corrupción”.
Para cerrar, el medio cita a Rafael Bielsa, exministro de Relaciones Exteriores y embajador, a quien presenta como alguien que “conoce a Milei mejor que casi nadie del ala peronista de la política argentina”, ya que trabajaron juntos en el sector privado durante más de una década antes de que el actual presidente ingresara en la política.
Aunque Bielsa se manifiesta en contra de casi todas las posiciones del jefe de Estado, recordó que el hombre que conoció en ese entonces era un empleado “serio, trabajador, obsesivamente trabajador”. Consultado por los defectos de carácter de Milei, Bielsa señaló uno: “No entiende la derrota… cuando pierde, simplemente dobla su apuesta”. Y concluyó con una advertencia: “Esa estrategia, quizás aceptable en el mundo financiero, es peligrosa en el gobierno. En Argentina, nuestra tolerancia tiene sus límites”.