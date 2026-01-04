The New York Times asegura que el operativo para capturar a Maduro dejó “al menos 40 muertos”
Al menos 40 personas murieron este sábado durante los ataques aéreos de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas civiles y miembros de las fuerzas armadas, reveló el periódico The New York Times (NYT). El diario reflejó grabaciones de video que muestran una densa columna de humo y explosiones repetidas cerca del aeropuerto de La Carlota en Caracas, la capital venezolana.
En la ciudad de Catia La Mar, al oeste de Caracas, un ataque aéreo alcanzó un edificio residencial civil de tres plantas, derribando sus muros exteriores, indicó el NYT, que señaló que al menos una mujer anciana murió y otra persona resultó gravemente herida.
Varios medios de comunicación estadounidenses, citando fuentes del Gobierno venezolano, informaron que, además de Caracas, también fueron atacados objetivos militares en los estados costeros caribeños de Miranda, Aragua y La Guaira.
Más detalles
Inmediatamente después del ataque estadounidense, empezaron a surgir detalles sobre la muerte de una ciudadana venezolana en Catia La Mar, una zona costera de bajos ingresos situada al oeste del aeropuerto de Maiquetía. El ataque mató a Rosa González, de 80 años, según dijo su familia, e hirió gravemente a otra persona.
Por la tarde, un investigador del gobierno se presentó en la zona del ataque, y entrevistó a testigos y recogió proyectiles.
Wilman González, sobrino de Rosa González, dijo que se agachó al oír el impacto hacia las 2 a. m., pero que estuvo a punto de perder un ojo. Recibió tres puntos en un lado de la cara.
González, que parecía aturdido horas después, mostró a los periodistas dónde había impactado la artillería estadounidense. Cuando le preguntaron adónde iría ahora que había perdido su casa, solo dijo: “No lo sé”. Habló poco mientras se agachaba y buscaba cualquier objeto de valor que pudiera salvar. Recogió un viejo paraguas y cargó con un juego de cajones.
El impacto dejó al descubierto el interior de un apartamento. Entre los restos había un retrato del héroe de la independencia venezolana Simón Bolívar que parecía haber sido acribillado por la metralla.
Un vecino, Jorge, de 70 años, que no quiso dar su apellido, dijo que lo había perdido todo en el ataque aéreo.
Varias personas estaban reunidas fuera el sábado por la tarde mientras otras buscaban en lo que quedaba de sus apartamentos. La mayoría apenas hablaba. Algunos rezaban. Otros estaban enfadados.
Un hombre, que dio su nombre como Javier, culpó a la codicia por el ataque en Venezuela, una aparente referencia al deseo declarado del gobierno de Trump de permitir que las empresas estadounidenses tomen el control de los campos petroleros venezolanos. Las vidas de personas como él, dijo, no significaban nada.
Los residentes dijeron que cuatro hombres habían intentado rescatar a Rosa González tras el ataque aéreo. La subieron a una motocicleta y la llevaron a un hospital, pero la declararon muerta al llegar.
También llevaron a otra mujer al hospital; más tarde dijeron a los residentes que había sobrevivido, pero que se encontraba en estado crítico.