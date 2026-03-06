The Economist criticó el tono “arrogante y agresivo” de Milei y advirtió que la mejora económica no genera empleo de calidad
La revista británica The Economist publicó un artículo en el que analiza el discurso del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso y, si bien reconoce algunos logros económicos del Gobierno, cuestiona el tono del mandatario y advierte sobre la situación del empleo en Argentina.
El artículo fue titulado “Javier Milei celebra agresivamente una serie de éxitos” y repasa el contexto político y económico del país tras la exposición del jefe de Estado el pasado domingo 1 de marzo.
Según la publicación, el Presidente “ha tenido unos meses excelentes”, por lo que era esperable “algo de jactancia” en su discurso. No obstante, la revista sostiene que ese escenario también representaba una oportunidad “para delinear una visión de estadista y tender puentes con potenciales nuevos aliados”.
Sin embargo, el medio británico planteó reparos sobre el tono del mandatario. “En cambio, su éxito parece haber alimentado la arrogancia y la agresividad”, señaló. Además recordó que, pese a haber prometido moderar los insultos, Milei gritó a legisladores opositores y los calificó de “asesinos y ladrones”, “golpistas” y “cavernícolas” durante la sesión.
La publicación también destacó una frase pronunciada por el propio Presidente en relación con la oposición: “Me encanta hacerlos llorar”, lo que, según el artículo, refleja las “dos caras” del líder libertario.
Para The Economist, las reformas liberalizadoras impulsadas por el Gobierno pueden resultar “firmes y en muchos casos sensatas”, pero suelen ir acompañadas de una “retórica enojada y, a veces, paranoica”, incluso en un momento político favorable.
En el plano económico, la revista remarcó que el Gobierno logró aprobar varias leyes, que la economía muestra señales de crecimiento y que el Banco Central comenzó a acumular reservas internacionales, algo reclamado por los inversores desde hace tiempo.
No obstante, advirtió que la principal preocupación es si la recuperación económica está generando suficientes empleos de calidad.
Entre los avances legislativos mencionados, el medio británico destacó especialmente la aprobación de la reforma laboral, a la que calificó como “el mayor logro” reciente del oficialismo en el Congreso.
Según el análisis, los cambios reducen el costo de despido y buscan dar mayor previsibilidad sobre las indemnizaciones, lo que podría disminuir los litigios laborales prolongados que afectan a las empresas.
La publicación también señaló que el Gobierno apunta a volver a acceder a los mercados internacionales para refinanciar deuda, aunque las tasas que enfrentaría Argentina siguen siendo elevadas, lo que reflejaría cierta cautela de los inversores.
Sobre el tipo de cambio, el artículo indicó que el Ejecutivo no parece tener apuro en liberar completamente el mercado cambiario, ante el temor de movimientos bruscos en la cotización.
Asimismo, el medio observó que las tasas de interés continúan siendo altas y volátiles, en parte por una comunicación poco clara de la política monetaria y por el enfoque del país en el control de la cantidad de dinero en circulación.
Si bien destacó la baja de la inflación y la recuperación de la actividad, The Economist advirtió que el crecimiento es desigual. Mientras sectores como el agro y la energía avanzan, la industria continúa debilitada.
En ese marco, alertó que la recuperación económica se produjo con menores niveles de empleo formal asalariado, y señaló que parte de los nuevos puestos de trabajo corresponden a actividades independientes, peor remuneradas o informales.
El artículo también menciona que el apoyo político a Milei se mantiene relativamente alto, incluso por encima del que tenían sus dos antecesores en el mismo momento de sus mandatos.
Sin embargo, advierte que empiezan a aparecer señales de descontento, como protestas contra la reforma laboral, y plantea que el lenguaje confrontativo del Presidente podría convertirse en un problema si el panorama económico se deteriora.
En ese sentido, la revista citó otra frase de Milei, quien sostuvo que “las nuevas industrias compensarán con creces la demanda de trabajo perdida por las viejas industrias”.
Para The Economist, el futuro político del mandatario podría depender de la velocidad con la que ese proceso logre concretarse.