Test de pretemporada para la Fórmula 1 en Bahréin: Franco Colapinto fue el que menos giró por una falla mecánica en su Alpine y quedó último
El inicio de los test de pretemporada de la Fórmula 1 en Bahréin no fueron para nada amigables con Franco Colapinto. En el turno matutino, único en el día en el que estará a bordo del Alpine, el argentino sufrió inconvenientes mecánicos, generó una bandera roja y quedó último tanto en tiempos como en vueltas completadas.
Colapinto terminó con un registro de 1:40.330, que consiguió en su última salida, y lo hizo con neumáticos medios. El mejor de la tanda fue el neerlandés Max Verstappen, quien dominó con su Red Bull con un tiempo de 1:35.413, casi cinco segundos más rápido que el único Alpine A526 que saltó a la pista.
La tanda comenzó a las 5 de la mañana (hora Argentina) y el piloto argentino fue el último en salir a pista, casi 40 minutos después de iniciada la sesión matutina. Poco más de una hora después, su vehículo se quedó parado en la pista por una falla mecánica y eso generó la primera bandera roja de los test.
Hasta el momento de esa detención, el mejor tiempo de Colapinto había sido de 1:41.600, con neumáticos de compuesto duro. Un buen rato después de que el auto fuera llevado a los boxes, el argentino volvió a salir, completando 28 vueltas. Los que más kilómetros sumaron fueron Carlos Sainz, con el Williams, quien dio 77 giros, y el debutante británico Arvid Lindblad, con el Racing Bulls, completando 75. En total probaron once pilotos, uno de cada equipo.
Las tandas de pruebas en estos entrenamientos de Bahréin, previos al inicio de temporada, se dividen en dos (matutina y vespertina). Por la tarde, el único Alpine que saldrá a la pista será el del francés Pierre Gasly. Colapinto volverá a probar su A526 en la jornada del viernes.