Terror en Qatar: Israel bombardea Doha
El Ejército de Israel ha lanzado este martes un “bombardeo de precisión” contra supuestos altos cargos de Hamás eb Doha (Qatar), según han confirmado las propias Fuerzas de Defensa de Israel (IDF por sus siglas en inglés) minutos después de que se registraran varias explosiones en el barrio de Katara, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas. Las IDF, ha afirmado que el objetivo del ataque ha sido “la cúpula de la organización terrorista Hamás”.
Las IDF han añadido en su comunicado que “antes del bombardeo se tomaron medidas para mitigar los daños a los civiles, incluido el uso de municiones precisas e información adicional de Inteligencia”, antes de reiterar que “seguirá operando con determinación para derrotar a la organización terrorista Hamás, responsable de la masacre del 7 de octubre”.
Por su parte, Qatar ha condenado el “cobarde” ataque israelí contra “funcionarios de Hamás en Doha”. Además, fuentes de Hamás citadas por la cadena de televisión qatarí ‘Al Yazira’ han indicado que el objetivo del ataque habría sido la delegación negociadora del grupo islamista palestino, que estaba celebrando una reunión para discutir la última propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para un alto el fuego en la franja de Gaza, unas conversaciones en las que Qatar ejerce de mediador.