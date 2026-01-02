Terremoto de 6,5 estremece el sur y centro de México
Un fuerte terremoto sacudió este viernes el sur y el centro de México interrumpiendo la primera rueda de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum del nuevo año luego de que sonaran las alarmas sísmicas. Tuvo una magnitud preliminar de 6,5 y su epicentro se situó cerca de la localidad de San Marcos, en el estado sureño de Guerrero, cerca del complejo turístico de Acapulco, en la costa del Pacífico, según la agencia sismológica nacional de México.
Diez minutos después de que sonara al alerta, Sheinbaum retomó la conferencia de prensa. “Parece que no hay daños graves, pero vamos a esperar el reporte de Guerrero”, dijo.
México | La presidenta @Claudiashein comienza a recibir los primeros reportes tras el sismo de esta mañana. La conferencia presidencial tuvo que ser interrumpida. Magnitud preliminar 6.5 grados en la escala Richter @teleSURtv @AissateleSUR pic.twitter.com/dkYZPG7O45
— Daniel Rosas (@danieltelesur) January 2, 2026
Agregó que tuvo un primer contacto con la gobernadora de Guerrero, donde ya se habían activado todos los protocolos y estaban revisando el alcance del sismo.
De acuerdo al diario La Jornada, el temblor tuvo la fuerza suficiente para sentirse en algunas alcaldías de la Ciudad de México, lo que generó la alerta sísmica y múltiples reportes ciudadanos.
Según el Servicio Sismológico, el epicentro fue en San Marcos, Guerrero#AlAireEnElSIA https://t.co/RhijP3e9LR pic.twitter.com/xpPz0sb0og
— SIA RADIO (@siaradio) January 2, 2026
El diario agregó que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que se activaron los protocolos de protección civil para las distintas alcaldías donde no se reportan afectaciones.