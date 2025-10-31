Terminó el escrutinio definitivo en CABA y se confirmó que Martín Lousteau será diputado nacional
El escrutinio definitivo de las elecciones nacional del domingo pasado concluyó este viernes en la ciudad de Buenos Aires y se confirmó que Martín Lousteau será diputado nacional por “Ciudadanos Unidos”, en lo que era la última banca en disputa con “La Libertad Avanza”.
“Durante estos cinco días hemos tenido que soportar agravios y una inédita campaña de desinformación por parte del oficialismo que instaló que nuestra diputación estaba en riesgo cuándo no era así”, sostuvo Lousteau en su cuenta de la red social “X”.
“Decidimos esperar el recuento definitivo en silencio, sin responder ninguna de las mentiras porque creemos en las instituciones y porque sabíamos cuál era el resultado gracias al trabajo de nuestros fiscales”, agregó quien el diciembre dejará su banca como senador nacional para asumir en Diputados.