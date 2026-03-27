Tercer paro docente en Entre Ríos: AGMER y AMET rechazan sumas fijas y denuncian pérdida salarial
La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) Entre Ríos concretan este viernes 27 de marzo un nuevo paro docente en toda la provincia, con marcha incluida, en reclamo de mejoras salariales.
Se trata de la tercera medida de fuerza del ciclo lectivo 2026 de los gremios mayoritarios, en rechazo a las sumas fijas no remunerativas dispuestas por el Gobierno a través del Decreto 500/26, para exigir la reapertura de paritarias y solicitar aumentos en línea con la inflación.
Según AGMER, los docentes sufren una pérdida del poder adquisitivo y denunciaron irregularidades en la liquidación de haberes. “Basta de jugar con nuestro dinero, errores tras errores”, expresaron en un comunicado.
Por su parte, desde AMET Entre Ríos ratificaron la continuidad del conflicto al advertir por la “falta de acuerdo paritario” y cuestionaron la “decisión unilateral” del Gobierno de otorgar sumas fijas de $60.000, monto que, remarcaron, “se pagó con errores por complementaria”.
Entre los reclamos, los sindicatos también se manifiestan en contra de la Reforma Previsional que propone el Ejecutivo provincial, a la que consideran lesiva para los derechos jubilatorios del sector.
Marcha de antorchas en Paraná
Para cerrar la jornada de protesta, este viernes por la tarde se realizará una marcha de antorchas en la ciudad de Paraná. La concentración está prevista para las 18 en la Plaza 1° de Mayo, desde donde la columna partirá hacia Plaza Mansilla, frente al Consejo General de Educación (CGE).
Las organizaciones convocantes solicitan a los participantes llevar velas, celulares y antorchas para visibilizar el reclamo frente a la sede educativa provincial.
Fuente: Análisis Digital