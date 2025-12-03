Tenso cruce entre Luis Petri y Agustín Rossi durante la asunción de los nuevos diputados nacionales: “En 3 años quebraste el IOSFA”
La sesión especial del miércoles 3 de diciembre, en la que asumieron los 127 diputados nacionales electos el 26 de octubre, tuvo su momento más caliente con un fuerte cruce entre Luis Petri y Agustín Rossi. Ambos, exministros de Defensa en distintos gobiernos, se enfrentaron en un intercambio que combinó reproches internos, debate sobre el rol oficialismo-oposición y críticas directas a sus gestiones en la cartera militar.
El choque se dio minutos después de la salida del presidente Javier Milei del Congreso, en un clima cargado de euforia, hostilidad y gritos cruzados entre los bloques. Ya con el juramento cumplido, Petri —actual diputado de La Libertad Avanza— tomó la palabra con un mensaje que buscó marcar diferencias con las administraciones anteriores y con el legado del peronismo en materia de Defensa.
“Venimos a apostar al diálogo, pero no para la agenda del pasado, no a la agenda del kirchnerismo, no a la agenda del piquete, no a la agenda de la extorsión, venimos a apostar a la agenda del futuro, que fue la que votó la mayoría de los argentinos”, dijo. Y continuó: “Una agenda que propone la modernización laboral y terminar de derrotar a la pobreza”.
Los dichos provocaron la reacción inmediata del bloque peronista, que desde sus bancas lanzó gritos de “negacionista”. Petri redobló: “A los peronistas les recomiendo que vayan al psicólogo. El fundador del peronismo era un militar y fue ministro de Guerra. Se sienten cómodos poniendo montoneros en el Ministerio de Defensa, pero por qué no van al psicólogo”.
La respuesta de Agustín Rossi, referente del peronismo y también exministro de Defensa, llegó enseguida y con dureza. “Los peronistas estamos orgullosos de ser peronistas. Orgullosos de Perón, de Néstor y de Cristina. Defendemos los valores que levantaron los trabajadores el 17 de octubre y los de los más de 30 mil compañeros desaparecidos”, afirmó.
Apuntó directamente a Petri: “Cuando quiera hablar de Defensa, hablamos de Defensa. Lo que hizo él fue calamitoso. Vayan a aumentarle el sueldo a los militares, vayan a resolver la deuda que tienen. En tres años quebraste IOSFA”.
La mención a la crisis de la Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) —que atiende a más de 600.000 afiliados y en la actualidad arrastra una deuda superior a los $200.000 millones— agregó más tensión al cruce. Desde distintos sectores militares se atribuye la crisis a decisiones políticas más que a problemas técnicos, mientras que funcionarios del área sostienen que hace seis meses no se toma nueva deuda, lo que permitió una leve estabilización, aunque reconocen que la situación es crítica.
A lo largo de la jornada, la polarización quedó en evidencia no solo en los discursos, sino también en los gestos entre bloques: la organización meticulosa de las bancas oficialistas, cánticos y exclamaciones en las gradas, juramentos individualizados con consignas políticas y discusiones intensas entre integrantes de distintos espacios, como Lilia Lemoine, Marita Velázquez y Nicolás del Caño. Uno de los episodios más comentados fue el de Juan Grabois, quien realizó gestos provocadores hacia el palco presidencial antes y después de jurar.