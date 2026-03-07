Tensión en Mar del Plata: Denuncian despidos en Los Gallegos Shopping
El Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica (SEC-Mar del Plata), que encabeza Guillermo Bianchi, manifestó su “profunda preocupación” ante una serie de despidos ejecutados por la administración de la Tienda y Shopping Los Gallegos. El conflicto se desató en medio de las negociaciones por el traspaso de la firma a un nuevo grupo inversor.
En los últimos días, la empresa concretó el despido de dos operarios, una medida que el gremio calificó como una vulneración a lo pactado previamente. “El compromiso de la empresa era claro: no iba a haber despidos. Sin embargo, en los últimos días se avanzó con cesantías que contradicen lo acordado”, remarcaron desde la conducción del sindicato.
La alarma no solo alcanza a los despedidos, sino que se extiende a todo el ecosistema laboral que depende del establecimiento. Según las estimaciones sindicales, el conflicto pone en jaque el sustento de más de 250 familias marplatenses:
-150 trabajadores directos que desempeñan tareas en la tienda y el shopping.
-Más de 100 empleos indirectos vinculados estrechamente a la operatoria del centro comercial.
Ante la gravedad del escenario, el SEC-Mar del Plata ya formalizó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. El objetivo de la presentación es lograr la reincorporación inmediata de los afectados y obtener garantías reales de que no se producirán nuevos recortes de personal en el corto plazo.
Desde la entidad que conduce Bianchi aseguraron que no se quedarán de brazos cruzados y que realizarán todas las medidas de fuerza y legales necesarias. “Vamos a luchar por cada trabajador y cada familia que depende de estas fuentes de empleo”, sentenciaron desde el gremio, advirtiendo que la defensa de los puestos de trabajo de los marplatenses es la prioridad absoluta en esta etapa de recambio empresario.