Tensión en bloqueo sindical en la fábrica de Vassalli: senadora libertaria es la abogada de la compañía
La crisis en la fábrica de cosechadoras Vassalli, en la localidad santafesina de Firmat, tuvo este viernes un nuevo capítulo de tensión. Los trabajadores de la planta expulsaron a la senadora provincial de La Libertad Avanza, Florencia Arietto, quien se presentó en el lugar como abogada de la empresa en medio de una huelga por falta de pago de salarios.
El conflicto involucra a los 280 empleados de la compañía, que reclaman el pago de los sueldos de julio, el medio aguinaldo, aumentos paritarios y los aportes previsionales que, según denunciaron, no se realizan desde abril. Esa situación los dejó sin cobertura de obra social. “La deuda promedio es de un millón y medio de pesos por persona”, señalaron los trabajadores.
La presencia de la senadora libertaria se produjo tras un mensaje en sus redes sociales, donde anunció que viajaría a Firmat para “defender a una pyme bloqueada por la mafia sindical de la UOM”. Al llegar a la fábrica fue recibida con fuertes cánticos de rechazo por parte de los manifestantes, que la obligaron a retirarse al grito de “que se vaya”.
Desde la empresa, Arietto argumentó que la producción se encuentra paralizada por un “bloqueo sindical” y confirmó que se presentó una denuncia penal contra dirigentes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) por la toma de medida de fuerza.
Los empleados rechazaron la acusación y aclararon que su reclamo no responde a presiones gremiales sino a la falta de ingresos y cobertura médica. “No es que el sindicato nos aprieta, es que no tenemos sueldos ni obra social. Hay compañeros con cortes de luz y órdenes de desalojo”, advirtieron.
La situación en Vassalli expone las dificultades financieras de una de las firmas emblemáticas de la industria de maquinaria agrícola del país. El enfrentamiento entre la empresa, representada por Arietto, y los trabajadores muestra dos narrativas opuestas: mientras la firma responsabiliza al gremio, los empleados insisten en que el conflicto radica en el incumplimiento de las obligaciones salariales.
En ese marco, la protesta continúa y los trabajadores reclaman una salida urgente que garantice el pago de lo adeudado y la normalización de los aportes previsionales.