Tensión en Aeroparque: Javier Faroni fue interceptado por la Policia cuando intentaba salir del país con su familia
La Justicia prohibió la salida del país al empresario teatral Javier Faroni, en simultáneo con allanamientos realizados en su propiedad de Nordelta, en el marco de una investigación por presunto desvío de fondos millonarios al exterior vinculados a la administración de recursos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La medida se ejecutó cuando Faroni intentaba viajar a Uruguay en un vuelo privado desde el Aeroparque Jorge Newbery, pero fue impedido de abordar por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que además recuperó un teléfono celular descartado por el empresario en ese momento.
Según confirmaron fuentes judiciales, aún se analiza si el chip recuperado corresponde al dispositivo utilizado por Faroni, mientras que otro dato llamó la atención de los investigadores: el empresario había ingresado al país el martes 29 desde Uruguay y pocas horas después intentó regresar al país vecino, sin lograrlo debido a que ya se encontraba vigente la alerta judicial emitida por el juzgado federal a cargo de Luis Armella.
Faroni quedó en el centro de una causa de alto impacto que investiga movimientos financieros por alrededor de USD 300 millones, presuntamente canalizados al exterior a través de cuentas bancarias en los Estados Unidos y de un entramado de sociedades sin actividad real, en operaciones vinculadas a ingresos del fútbol argentino.
La empresa bajo la lupa
Uno de los ejes centrales de la investigación es TourProdEnter LLC, una firma creada en agosto de 2021 en el estado de Florida, de la cual Faroni era la principal cara visible. En pocos meses, la empresa se convirtió en agente comercial exclusivo de la AFA para contratos internacionales, bajo un acuerdo aprobado por el Comité Ejecutivo presidido por Claudio “Chiqui” Tapia.
Ese contrato habilitó a TourProdEnter a cobrar ingresos por sponsors, derechos televisivos y partidos amistosos de la Selección Argentina, realizar pagos, descontar comisiones y transferir los excedentes a la AFA, funcionando como agente de cobro y pago en el exterior.
De acuerdo con registros bancarios incorporados al expediente, la firma administró más de USD 260 millones entre 2021 y 2024, a través de cuentas en Bank of America, Synovus Bank, Citibank y JP Morgan. Entre los principales aportantes figuran Adidas, con transferencias por USD 78,6 millones, además de Argentina Football Distribution (AFA Play) y Reporter Broadcasting Company.
Sociedades fantasma y transferencias opacas
La pesquisa judicial detectó que al menos USD 42 millones no tuvieron como destino directo a la AFA, sino que fueron derivados a cuatro sociedades radicadas en Florida —Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC— que no tienen empleados, no declaran actividad comercial y operan desde direcciones de “oficina virtual”, características típicas de estructuras utilizadas para ocultar beneficiarios finales.
Los investigadores también pusieron la lupa sobre Adcap Uruguay Agente de Valores, que habría recibido cerca de USD 110 millones y actuado como intermediario en operaciones financieras, incluyendo canje y liquidación de bonos, con pasos por Uruguay, Argentina y jurisdicciones offshore. Desde la firma sostuvieron que todas las operaciones se ajustaron a la normativa vigente y que los fondos terminaron en cuentas de la AFA en bancos argentinos, aunque la Justicia continúa analizando la trazabilidad completa del circuito.
Otro punto sensible es que TourProdEnter aparece de manera marginal en los balances oficiales de la AFA presentados ante la Inspección General de Justicia (IGJ), identificada sólo como empresa deudora, sin que se detalle su rol central en la estructura internacional de cobros y pagos.
Beneficiarios bajo sospecha
Las sospechas se profundizan al analizar quiénes figuran como beneficiarios de las sociedades receptoras del dinero. Según la investigación, se trata de personas domiciliadas en Bariloche, con perfiles económicos incompatibles con el manejo de sumas millonarias, entre ellos empleados de pequeños comercios, beneficiarios de planes de vivienda social y personas con antecedentes de insolvencia.
Entre los nombres mencionados figuran Javier Alejandro Ojeda Jara, Mariela Marisa Schmalz, Verónica Inés López y Roberto Salice, este último declarado en quiebra en 2019 bajo sospecha de fraude. Además, varias de las firmas utilizaron como agente registrador a Registered Agents Inc., señalada en investigaciones internacionales por facilitar estructuras societarias opacas.
Allanamientos y alcance de la causa
Por pedido de la Fiscalía Federal N.º 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, y con intervención de la PROCELAC, encabezada por el fiscal general Diego Velasco, el juez Armella ordenó allanamientos no sólo en la vivienda de Faroni, sino también en la sede de la AFA en la calle Viamonte y en el predio de la entidad en Ezeiza.
Según fuentes judiciales, los procedimientos buscan incorporar nuevas hipótesis delictivas, vinculadas a maniobras de lavado de activos de alcance transnacional, presuntamente montadas a partir de estructuras del fútbol profesional.
Mientras Faroni sostiene que no existe imputación formal en su contra y que la operatoria respondió a restricciones cambiarias, para los investigadores las inconsistencias contables, la opacidad societaria y el desvío de fondos hacia empresas sin actividad real mantienen abiertas las sospechas. Con la prohibición de salida del país ya efectiva, la causa ingresa ahora en una etapa decisiva que podría escalar hacia la cúpula de la AFA y exponer uno de los entramados financieros más sensibles del fútbol argentino reciente.