Tensión: EE.UU. exhorta a sus ciudadanos que no viajen a Venezuela y Maduro convoca a sus seguidores a reforzar las FF.AA.
El Gobierno de Estados Unidos emitió un alerta de alto nivel para sus ciudadanos y residentes, instándolos a no viajar ni permanecer en Venezuela “bajo ninguna circunstancia” debido a los riesgos de “detención ilegal, tortura durante el arresto, terrorismo, secuestro, prácticas policiales injustas, delitos violentos y disturbios civiles”, según un comunicado oficial de la Embajada estadounidense en Caracas.
A su vez, el presidente venezolano Nicolás Maduro convocó a sus seguidores a reforzar las fuerzas armadas frente a la movilización de buques norteamericanos cerca de la costa del país caribeño.
Las autoridades estadounidenses han solicitado a cualquier persona que tenga conocimiento de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela que se ponga en contacto con ellos directamente a través del correo electrónico oficial de la embajada.
La advertencia se produce en medio de una creciente hostilidad verbal y política entre ambas naciones, que ha culminado hasta ahora con la decisión del presidente Donald Trump de enviar buques de guerra al Mar Caribe, aparentemente para atacar a los cárteles de la droga.
Mientras tanto, el director de la DEA, Terry Cole, ha acusado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de colaborar con grupos guerrilleros colombianos, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), para enviar “cantidades récord de cocaína” a los cárteles mexicanos que trafican con Estados Unidos.
Mientras, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, incorporó este jueves la Milicia Nacional Bolivariana (MNB) a los denominados Cuadrantes de Paz -organizaciones territoriales conformadas por cuerpos policiales y representantes de comunidades-, con el fin de “defender la patria”, tras las que señaló como “amenazas” de Estados Unidos.
En la sede de la Comandancia General de la MNB, en Caracas, el mandatario encabezó el acto de integración de la Milicia a los Cuadrantes de Paz y de despliegue de sus integrantes en un total de 5.336 comunidades, con el objetivo de “garantizar la defensa integral de la nación” frente a las “amenazas permanentes por parte de los Estados Unidos”, según el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), que transmitió la actividad.
Maduro afirmó que hoy se vive una “coyuntura de amenazas y de agresión” por parte de un “imperio”, como suele llamar a EE.UU., que “ha enloquecido”, pese a lo que aseguró que Venezuela seguirá “en paz y estabilidad”.
En ese sentido, señaló que el “pueblo miliciano (está) defendiendo su derecho a la paz, a la integridad territorial, a la vida, a la independencia y a la soberanía”, y destacó la “capacidad de reacción inmediata” que, dijo, tiene la MNB para enfrentar “cualquier coyuntura”.
Según Prensa Presidencial, la Milicia participará en “labores de patrullaje, vigilancia y otras acciones” junto con “los diferentes cuerpos de seguridad del Estado”.
Asimismo, explicó que la incorporación de la Milicia a los Cuadrantes de Paz tiene “la firme intención de afianzar las estrategias de seguridad ciudadana y mejorar la coordinación entre los cuerpos de seguridad y las comunidades del país”.
Los Cuadrantes de Paz, según el Gobierno, operan en espacios de dos a cinco kilómetros cuadrados y tienen la tarea de desarrollar “acciones de prevención integral y de seguridad ciudadana” frente a “situaciones que constituyan amenazas, vulnerabilidad, riesgos o daños” para la población.