“Tenemos que pagar los USD 2000 de Milei de siempre”: nuevos chats y mensajes exponen vínculos sobre la Causa $LIBRA
El 1° de agosto de 2023, durante la campaña electoral, el trader Mauricio Novelli recordó a su secretaria: “Tenemos que pagar los US$2000 de Milei de siempre”. Este es uno de los mensajes recuperados en el peritaje de la DATIP que fue incorporado a la causa $LIBRA la semana pasada.
La fiscalía federal de Eduardo Taiano recibió un informe preliminar en noviembre de 2022 y el definitivo a mediados de enero de 2026. Desde el 10 de marzo, este informe está disponible para las partes en el sistema de consulta de la causa judicial.
El escándalo por el fallido lanzamiento de la criptomoneda, que fue anunciado por Milei a través de un mensaje en X el 14 de febrero de 2025, revela un circuito de dinero que, según fuentes del caso, incluye pagos periódicos, uso de criptomonedas para generar efectivo e intentos de Novelli para adquirir bienes de lujo. Además, se evidenció una estrategia sistemática para capitalizar la imagen del actual Presidente en el ámbito comercial.
El material sigue bajo análisis y, por el momento, no se han dispuesto nuevas medidas de prueba. La causa penal está a cargo de la fiscalía federal de Taiano.
En cuanto a los pagos, el circuito quedó registrado. “Vamos a necesitar USDT para transferir a la financiera para que nos den efectivo para pagar a Danann y Milei”, indicó Novelli en un audio. Además, agregó: “Traeme ese fajo”.
El USDT, conocido como Tether, es la criptomoneda estable más utilizada, con paridad 1:1 respecto al dólar estadounidense. La importancia de estos pagos se destaca incluso en momentos de tensión financiera. “No tuvimos en cuenta lo de Milei”, advirtió su secretaria al ajustar números. Días después, preguntó: “¿El pago en dólares a Milei y Danann ya se hizo?”. La respuesta fue afirmativa: “¡Sí!”.
Los audios también involucran al entorno presidencial. En junio de 2023, Novelli instruyó separar “2000 dólares para la secretaria de Milei”. Con Milei ya en la Casa Rosada, se elevó el monto: “juntar los 4000 para Karina”, refiriéndose a Karina Milei.
El expediente no solo se centra en los flujos de dinero, sino que también investiga cómo la figura presidencial fue usada como herramienta comercial. En septiembre de 2024, con Milei confirmado como orador del Tech Forum, el equipo de Novelli trabajó en su imagen. Tras una reunión en la Casa Rosada, Novelli compartió una selfie: “Tremenda”, le respondieron, y él especificó: “Milei va a querer que sea a color, así se le notan los ojos”.
Esta imagen fue utilizada para atraer patrocinadores. “Estamos encantados de anunciar que nuestro cofundador mantuvo una reunión con el Presidente… como parte de los preparativos en marcha para el Tech Forum”, comunicaron.
El vínculo también se menciona en audios. “Estábamos con ganas de hacer un evento con Kari… es un lugar que le gusta mucho a Javi y a Kari”, comentó en relación a un hotel porteño. También agregó: “Armaríamos un evento con presidencia”.
Los chats revelan el volumen de dinero que se movía. En octubre de 2024, escribió a una interlocutora: “Te estoy llevando 5M en efectivo”. Y en otro intercambio: “Sería genial si entro primero yo solo así lo pongo en tema a Javier”, refiriéndose a encuentros del Presidente con auspiciantes del evento.
Otro aspecto que los investigadores examinan detenidamente es el aumento del nivel de consumo. El 29 de enero de 2025, a las 19:05, Novelli ingresó a la Casa Rosada. Minutos después, consultó a una concesionaria: “Quería consultar si ya aplicaron las bajas de impuestos”.
No preguntaba por cualquier vehículo; estaba interesado en un BMW M40i, un modelo valorado en cerca de 100.000 dólares. La preocupación no era el precio, sino la espera. “Si te llega a entrar una unidad física para comprar en el momento, avísame!”, insistió, según reveló La Nación.
Los chats de esos días muestran un patrón de consumo elevado. Consultas acerca de lotes millonarios en San Isidro, departamentos de más de medio millón de dólares y relojes Rolex —que Novelli pretendía pagar “cash…obviamente”. También consideró una camioneta BMW X6, que supera los 180.000 dólares.
“Genial. Me encanta la versión… ¿Esta también afectó la baja de impuesto? ¿A cuánto se fue?”, preguntó, detallando la modalidad de pago: “Cash…obviamente”.
Novelli regresó a la Casa Rosada acompañado por su socio Terrones Godoy y el empresario Hayden Davis. Paralelamente, se realizaban transferencias en criptomonedas por más de 4 millones de dólares, incluyendo una de 499.000 dólares justo cuando Davis ingresó al edificio.
Aquel día, Milei se fotografió con Davis —a quien presentó como asesor en cripto—, en lo que se anticipaba como el prólogo del lanzamiento de $LIBRA.
El análisis del peritaje suma elementos a las pruebas de los contactos que Novelli mantuvo con el Presidente en el día del lanzamiento de $LIBRA. Las primeras comunicaciones se registraron a las 18.44, 18.54, 18.56 y 18.58, justo antes de que Milei publicara su mensaje promocionando el token a las 19.01. A los dos minutos, se registró otro contacto a las 19.03, seguido de comunicaciones a las 19.32, 22.00 y 22.05.
La investigación también detectó múltiples comunicaciones entre Novelli y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien tuvo al menos siete contactos con el empresario durante esa jornada. Además, se registró una videollamada por WhatsApp a las 23.37 entre Novelli, Karina Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo, que duró poco más de cuatro minutos. También se registró una llamada de Novelli con el economista y exasesor presidencial Demian Reidel, alrededor de las 22.12.
El teléfono de Novelli registró cerca de 200 llamadas durante ese fin de semana, muchas de ellas relacionadas con la crisis que siguió al desplome del token. Además, se encontró una nota en su celular: un archivo redactado en inglés el 11 de febrero de 2025, tres días antes del lanzamiento del criptoactivo, que describe un supuesto acuerdo económico por cinco millones de dólares en relación con la promoción del proyecto.
Este documento comenzaba con la frase “Este es el acuerdo final tal como lo discutimos con H”, inicial que los investigadores creen que hace referencia al empresario cripto Hayden Mark Davis, señalado como creador del token $LIBRA.
En el peritaje, la fiscalía incluyó la búsqueda de mensajes y archivos vinculados al evento “Tech Forum Argentina”, encuentro tecnológico en el que el Presidente había conocido meses antes a varios de los impulsores del proyecto cripto, entre ellos Davis y Terrones Godoy.