Temporal en San Salvador: voladura de techos, caída de árboles y familia evacuada
La ciudad de San Salvador amaneció con múltiples daños y complicaciones tras la fuerte tormenta registrada durante la madrugada, lo que obligó a la intervención de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y la Policía para asistir a los vecinos afectados.
Uno de los episodios más relevantes se produjo por los intensos vientos que provocaron la voladura del techo en un complejo de departamentos ubicado en la intersección de Malarín y 9 de Julio. A raíz de esta situación, una familia debió ser evacuada y trasladada a la Jefatura Departamental de Policía, donde permanece resguardada.
El temporal también dejó como saldo la caída de numerosos árboles en distintos sectores de la ciudad y espacios públicos, además de postes y cables de telefonía derribados en Avenida Colón, entre Artigas y La Cremería, y la caída de una columna de alumbrado público en barrio San Miguel.
Desde las primeras horas de la mañana, personal de Obras Públicas y Tránsito trabaja en tareas de despeje, limpieza y restablecimiento de servicios, siempre que las condiciones climáticas lo permitan. Las autoridades solicitaron a la población circular con extrema precaución en la vía pública, debido a los riesgos que generan cables sueltos y estructuras inestables.
Ante cualquier emergencia, se encuentran habilitadas las siguientes líneas de contacto: Hospital local (107), Defensa Civil (345-4910035 / 345-4027225), Bomberos (100) y Policía (101).
Fuente: El Entre Ríos