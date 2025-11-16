Temporal en San Nicolás: La Fiesta de Disfraces fue reprogramada para el sábado 22 de noviembre
La organización de la Fiesta de Disfraces informó que las fuertes ráfagas provocaron daños en el escenario y, por seguridad, decidió postergar el evento que por primera vez iba a realizarse en San Nicolás. Considerada como la celebración temática más importante de Latinoamérica, suspendió su edición número 25 debido al severo temporal registrado cuyas ráfagas ocasionaron deterioros estructurales en parte del plató principal.
Los responsables del evento explicaron que la prioridad fue resguardar al público, al personal técnico y a los artistas. Confirmaron además que afortunadamente, pese al impacto del temporal, no se registraron heridos.
La organización de la Fiesta de Disfraces dio a conocer que una cola de tornado, similar a la ocurrida en Expoagro 2024, atravesó parte del predio del Autódromo San Nicolás y provocó daños en estructuras montadas para los escenarios, sectores especiales y áreas de servicios del evento.
San Nicolás. Un violento temporal que atravesó anoche el norte de la provincia de Buenos Aires provocó el desplome del escenario principal montado en el autódromo para la edición de la Fiesta de Disfraces. pic.twitter.com/O1QO0hsQmR
— Mario Galoppo (@mariogaloppo) November 16, 2025
Si bien el equipo técnico trabajó de inmediato para evaluar la situación, siguiendo las recomendaciones de los especialistas, se decidió postergar la Fiesta.
Las entradas adquiridas mantendrán su validez para la nueva fecha. Para quienes no puedan asistir el 22 de noviembre, los organizadores anunciaron que próximamente se informarán las opciones de devolución.
Esta edición por primera vez se realizaba fuera de su ciudad de origen, Paraná, Entre Ríos. El Autódromo de San Nicolás había sido elegido como sede por su capacidad y por las posibilidades de producción del espectáculo.
La organización destacó que el espíritu del evento se mantiene intacto y que trabajan para garantizar que la experiencia prevista pueda concretarse con normalidad y seguridad el próximo sábado.