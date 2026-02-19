Temporal en Paraná: rescataron a una mujer arrastrada por la correntada en pleno centro
En medio del intenso temporal que azotó a la ciudad este jueves, una mujer fue arrastrada por una fuerte correntada de agua mientras caminaba hacia su lugar de trabajo, en un episodio que generó momentos de extrema tensión y obligó a un rápido operativo de auxilio.
El hecho se registró durante la mañana en calle Pascual Palma, entre 25 de Mayo y Echagüe, según informó el sitio Ahora. En ese sector céntrico, la copiosa caída de lluvia provocó una rápida acumulación de agua, generando una corriente de gran intensidad que desestabilizó a la peatona y la arrastró varios metros sobre la calzada.
La situación no pasó a mayores gracias a la inmediata intervención de los Bomberos Voluntarios, quienes actuaron con la colaboración de vecinos y automovilistas que se encontraban en la zona y no dudaron en asistirla en medio del temporal.
Una vez que lograron ponerla a salvo en tierra firme, la mujer fue trasladada para recibir atención médica, ya que presentaba signos de agotamiento y posibles lesiones producto del arrastre por el asfalto y el esfuerzo realizado para resistir la correntada.
El episodio se suma a una jornada marcada por lluvias intensas y anegamientos en distintos puntos de la ciudad, donde las autoridades reiteraron el pedido de evitar circular por calles con acumulación de agua y extremar las medidas de precaución.
Fuente: Análisis – 9 Digital