Temporal en Entre Ríos: el norte fue el más afectado y Enersa trabaja para restablecer el servicio
La empresa distribuidora Enersa informó que una fuerte tormenta iniciada durante la madrugada de este jueves impactó especialmente en el norte de Entre Ríos, con intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento que provocaron daños en líneas y postes, dejando sin suministro eléctrico a sectores urbanos y rurales.
En el departamento Federal, se vio afectada la zona urbana de la ciudad de Federal, particularmente en inmediaciones de avenida Presidente Perón, entre Rocamora y Uruguay. También se registraron inconvenientes en áreas rurales como Cimarrón, San Lorenzo, Las Delicias, San Isidro, Colonia Federal, Banderas, Francisco Ramírez, Miñones, Santa Lucía y Vizcaya, una de las zonas más comprometidas. Allí se reportaron árboles caídos, voladuras de techos y caminos anegados.
En Federación, el servicio eléctrico estuvo interrumpido aproximadamente entre las 10 y las 13:10, encontrándose actualmente normalizado. Además, hubo cortes en sectores rurales de Hartwing y Ascona, así como en zonas de Ruta 4 y Robledo, en jurisdicción de Chajarí.
También se informaron inconvenientes en la zona rural de Mulitas, en el departamento Feliciano, y en el área de Los Charrúas.
Desde la empresa señalaron que las cuadrillas trabajan de manera ininterrumpida en los distintos puntos afectados, pese a las dificultades que presentan los caminos anegados y los sectores de difícil acceso. Los equipos continúan desplegados para restablecer el suministro en las zonas que aún registran inconvenientes.
Para más información, Enersa recordó que se puede consultar a través de sus redes sociales (@Enersaarg). Ante reclamos o situaciones de riesgo, se encuentra disponible la línea gratuita 0800-777-0080, las 24 horas.