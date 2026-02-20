Maran Suites & Towers

Temporal en Entre Ríos: el norte fue el más afectado y Enersa trabaja para restablecer el servicio

Redacción | 20/02/2026 | Entre Ríos | No hay comentarios

La empresa distribuidora Enersa informó que una fuerte tormenta iniciada durante la madrugada de este jueves impactó especialmente en el norte de Entre Ríos, con intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento que provocaron daños en líneas y postes, dejando sin suministro eléctrico a sectores urbanos y rurales.

En el departamento Federal, se vio afectada la zona urbana de la ciudad de Federal, particularmente en inmediaciones de avenida Presidente Perón, entre Rocamora y Uruguay. También se registraron inconvenientes en áreas rurales como Cimarrón, San Lorenzo, Las Delicias, San Isidro, Colonia Federal, Banderas, Francisco Ramírez, Miñones, Santa Lucía y Vizcaya, una de las zonas más comprometidas. Allí se reportaron árboles caídos, voladuras de techos y caminos anegados.

En Federación, el servicio eléctrico estuvo interrumpido aproximadamente entre las 10 y las 13:10, encontrándose actualmente normalizado. Además, hubo cortes en sectores rurales de Hartwing y Ascona, así como en zonas de Ruta 4 y Robledo, en jurisdicción de Chajarí.

También se informaron inconvenientes en la zona rural de Mulitas, en el departamento Feliciano, y en el área de Los Charrúas.

Desde la empresa señalaron que las cuadrillas trabajan de manera ininterrumpida en los distintos puntos afectados, pese a las dificultades que presentan los caminos anegados y los sectores de difícil acceso. Los equipos continúan desplegados para restablecer el suministro en las zonas que aún registran inconvenientes.

Para más información, Enersa recordó que se puede consultar a través de sus redes sociales (@Enersaarg). Ante reclamos o situaciones de riesgo, se encuentra disponible la línea gratuita 0800-777-0080, las 24 horas.

