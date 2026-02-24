Temporal en CABA: Se cayó parte del techo en Aeroparque
Durante la madrugada de este martes, las fuertes lluvias con actividad eléctrica que se registraron en la ciudad provocaron el colapso de un desagüe y la caída de parte del techo del Aeroparque porteño, en la terminal de salidas internacionales. Tras ello comenzaron a caer grandes cantidades de agua dentro del lugar.
Un video que se viralizó rápidamente en las redes sociales muestra las placas en el piso. Desde el aeropuerto indicaron que esto afectó una superficie de 40 metros cuadrados. En otras imágenes también se observa agua cayendo como lluvia dentro de Aeroparque.
De acuerdo a la información oficial, “se produjo el desborde de una canaleta que recorre internamente el cielo raso suspendido de la planta alta de la terminal de Aeroparque”.
“Dicho desborde filtró sobre el área de asientos de un local gastronómico por lo que rápidamente se procedió a vaciar el espacio de forma preventiva y a retirar las placas del área afectada. La filtración fue contenida y el sector quedó completamente limpio y habilitado para continuar con su normal operación cerca de las 3″, indicaron las autoridades, y confirmaron que no hubo heridos ni afectación del servicio de vuelos.