Temporal de nieve en Estados Unidos: Las aguas del Río Hudson se congelan en Nueva York
El temporal de nieve en Estados Unidos llevó este jueves la temperaturas a un frío extremo, dejando el río Hudson parcialmente congelado cerca del puente George Washington y elevando el número de muertos.
Tres hermanos que murieron en un estanque congelado en Texas se sumaron a las decenas de decesos en Estados Unidos como resultado de la ola de frío intenso, mientras las cuadrillas trabajaban a marchas forzadas por atender los cientos de miles de cortes de electricidad en el sur del país y los meteorólogos advierten que el clima invernal podría empeorar.
El intenso frío se prolongó tras el paso de una enorme tormenta que dejó caer grandes cantidades de nieve en una franja de más de 2.100 kilómetros desde Arkansas hasta Nueva Inglaterra y dejó varias partes del sur cubiertas de hielo.
Las bajas temperaturas llegaron el martes hasta los estados sureños de Tennessee, Arkansas y Carolina del Norte, y se pronostica que vuelvan a bajar. Se tiene previsto que varias partes del norte de Florida alcancen los -3,9 °C en las próximas horas.
El sistema de aviación del país volvía a la normalidad después de un fin de semana en que más de 17.000 vuelos fueron cancelados. El lunes fueron cancelados alrededor de 6.300 vuelos en Estados Unidos y otros 2.500 el martes, de acuerdo con FlightAware, una empresa de seguimiento y datos de tráfico aéreo. De igual modo, se anticipa que menos de 500 sean cancelados el miércoles.
Al menos 30 muertes estuvieron relacionadas con una tormenta invernal que azotó el noreste de Norteamérica. Es posible que algunas regiones no experimenten temperaturas superiores al punto de congelación hasta principios de febrero, y se pronostica que el medio oeste, en particular, sufrirá heladas excepcionales.
Los pronósticos indican que las condiciones invernales empeoren el viernes y el sábado en la mitad oriental de Estados Unidos. El servicio meteorológico nacional indicó que otra tormenta invernal podría afectar distintas partes de la costa este este fin de semana y se pronosticaban más récords de temperaturas bajas en partes tan al sur como Florida.
“Esta puede ser la temperatura más baja que se haya registrado en varios años en algunos lugares y la mayor duración del frío en varias décadas”, advirtió el martes el Centro de Predicción del Tiempo de la agencia.
Las cuadrillas de servicios públicos trabajaban a marchas forzadas para restaurar la electricidad en más de 410.000 hogares y negocios hasta la noche del martes.
Más de la mitad de los cortes fueron en Tennessee y Mississippi, donde las temperaturas podrían alcanzar su punto más bajo hacia el final de la semana. En Nashville, los pronósticos indican que la temperatura mínima del viernes caiga a -15,6 °C, mientras que en Oxford, en el norte de Mississippi, podría alcanzar los -12,2 °C (10 °F), según el Servicio Meteorológico Nacional.
Autoridades de los estados afectados reportaron al menos 50 muertes
Tres hermanos, de 6, 8 y 9 años de edad, murieron el lunes después de caer a través del hielo en un estanque privado cerca de Bonham, Texas, informó el jefe de policía del condado de Fannin, Cody Shook, el martes. La madre de los niños dijo que corrió hacia el lago congelado y trató desesperadamente de sacar a sus hijos del agua, pero el hielo seguía rompiéndose.
“Gritaban pidiéndome que los ayudara”, relató Cheyenne Hangaman a The Associated Press. “Los vi a todos luchar, luchar por mantenerse sobre el agua. Vi como todos ellos lucharon”.
Decenas de condados de Mississippi necesitan de agua embotellada, mantas, lonas, combustible y generadores, y la Guardia Nacional del estado utiliza aeronaves para entregar suministros a las comunidades más afectadas, dijo el martes el gobernador Tate Reeves.