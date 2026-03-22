Temeraria promesa de Netanyahu: “Israel atacará personalmente a cada dirigente de Irán”
“Israel atacará personalmente a todos los dirigentes de Irán”, prometió el domingo el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una visita al lugar donde cayó un misil. “Vamos a ir a por el régimen. Vamos a ir a por la Guardia Revolucionaria Islámica, esa banda de criminales”, dijo en la ciudad de Arad, en el sur de Israel, objetivo la víspera de un ataque con misiles iraníes.
“Y vamos a atacarles personalmente, a sus dirigentes, a sus instalaciones, a sus activos económicos”, afirmó a la prensa entre los escombros del lugar donde cayó un misil.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron este domingo de que misiles iraníes impactaron en el centro del país, sin que por el momento se conozcan detalles sobre las áreas afectadas ni sobre el número de proyectiles que cayeron en tierra. “Las fuerzas de búsqueda y rescate del Mando del Frente Interno se dirigen a las zonas de impacto en el centro de Israel. Se solicita al público que evite congregarse en estas áreas”, señaló el organismo en un mensaje publicado en su cuenta de Telegram a las 7.26 hora local.
Este último ataque tiene lugar horas después de que dos misiles iraníes impactaran en las localidades sureñas de Dimona y Arad, próximas a la mayor instalación nuclear de Israel, y dejaran alrededor de 120 personas heridas de diversa consideración. Las FDI también lanzaron este domingo de madrugada una nueva ola de ataques contra objetivos del régimen iraní “en el corazón de Teherán”, aunque por ahora se desconocen detalles concretos sobre el alcance de dichas operaciones.