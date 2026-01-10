Teléfono Scaloni… Matías Soulé quiere ir al Mundial y brilla en La Roma
Matías Soulé es uno de los más de 50 futbolistas que el cuerpo técnico de la Selección Argentina sigue de cerca de cara al Mundial 2026, aunque se destaca por un dato singular: es el único de la nueva camada albiceleste que aún no debutó con la Mayor. Apenas integró el banco de suplentes en una ocasión, en 2024 ante Chile en el Monumental por las Eliminatorias. Sin embargo, el marplatense continúa sumando méritos semana a semana para que Lionel Scaloni lo considere como una alternativa ofensiva.
Este sábado, Soulé fue decisivo en el triunfo de la Roma ante Sassuolo, al convertir un gol y brindar una asistencia, resultado que le permitió al conjunto capitalino mantenerse en el podio de la Serie A, aunque con dos partidos más que sus principales competidores.
El aporte del argentino llegó en el tramo final del encuentro disputado en el estadio Olímpico de Roma, donde también fue titular y completó los 90 minutos Paulo Dybala, quien poco a poco recupera protagonismo bajo la conducción de Gian Piero Gasperini. En ese esquema, Dybala se movió como segundo delantero, mientras que Soulé ocupó un rol de enlace, siendo clave en la generación de juego.
A los 75 minutos, el ex Juventus ejecutó un preciso centro de zurda al corazón del área chica que Manu Koné transformó en el 1-0 con un cabezazo frontal. Tres minutos más tarde, el propio Soulé sentenció el partido: apareció en el punto penal tras una inteligente cesión de Stephan El Shaarawy y definió de primera con la parte interna del pie izquierdo, exhibiendo toda su calidad técnica.
Con este aporte, Soulé alcanzó los siete goles y seis asistencias en la temporada, números que se reducen a seis tantos y cuatro pases gol en la Serie A, lo que confirma su importancia en el funcionamiento de la “Loba”. Con esta victoria, la Roma llegó a 39 puntos, igualando la línea del Milan y quedando a tres del líder Inter, aunque con dos partidos más en su haber.
La deuda pendiente con la Selección Argentina
Pese a su buen presente, Soulé volvió a quedar afuera de la última gira de amistosos de la Selección, en noviembre, frente a Puerto Rico y Venezuela. Su ausencia llamó la atención, ya que ese tramo era considerado por Scaloni como un banco de pruebas clave antes de los compromisos decisivos de 2026, como la Finalissima ante España y los amistosos con plantel casi mundialista.
En ese contexto, surgieron versiones sobre un posible interés de Italia para sumarlo a su seleccionado, alimentadas por declaraciones de su representante, Martín Guastadisegno. No obstante, el propio Soulé despejó cualquier duda y reafirmó su deseo de vestir la camiseta argentina.
“Uno siempre quiere que llegue la convocatoria, porque es una especie de premio cuando rendís bien y jugás seguido en tu club. Estoy un poco desilusionado, sí, pero tranquilo”, expresó el mediapunta en diálogo con Sportmediaset, dejando en claro que su objetivo sigue siendo la Selección Argentina y que continuará trabajando para ganarse un lugar.