Teléfono Bullrich… El jubilado reprimido por un policía federal será operado
En una nueva jornada de represión de la Policía Federal Argentina a los adultos mayores que se manifiestan los miércoles ante el Congreso, un jubilado denunció haber sido arrojado “como un cohete” por efectivos de seguridad, y aseguró que presenta una fractura que requiere cirugía.
Ramón Contreras, miembro del grupo “los doce apóstoles”, que marcha semanalmente frente al Congreso contra el gobierno de Javier Milei, relató: “Hoy tuvimos una reunión los viejos y analizamos que vienen por nosotros, por los fotógrafos, los cámaras, los que protestan. Por la forma que me tiraron los milicos, es un ensañamiento feroz que tienen con nosotros”.
Así tiraron. Al Tigre está en el Hospital ramos mejia
En detalle, Contreras explicó: “Me tiró la policía, venía por la calle; me agarraron entre dos o tres, no sé entre cuántos. Me tomaron del hombro, del cinto, no sé de dónde; pero me tiraron, realmente, como un misil. Cabeza para adelante, piernas estiradas y me mandaron. Varios compañeros me vieron caer, incluso hay un chico que filmó, porque los voy a denunciar, porque se les veía la cara”.
El jubilado fue atendido en el Hospital Ramos Mejía, donde le informaron que debe ser operado debido a la fractura. “No sé si es el hombro o más abajo y me duele mucho”, agregó Contreras.
El jubilado que fue empujado al piso por la policía tiene una fractura y tiene que ser operado
Dalton Noyola
A días de las elecciones, la Policía Federal volvió a protagonizar incidentes durante la marcha pacífica de jubiladas y jubilados en la avenida Rivadavia, en las inmediaciones del Congreso. Los manifestantes reclamaban aumentos en las jubilaciones y acceso a medicamentos en medio de la crisis económica.
Durante la movilización, los adultos mayores realizaban cánticos y expresaban su descontento frente a los recortes de la gestión de Javier Milei. “¡Jubilados, carajo! ¡Jubilados, carajo!”, se los escuchó gritar tras los empujones y golpes de la policía.
La situación generó indignación entre periodistas que cubrían la protesta. Una de ellas señaló: “Son jubilados los que estamos viendo, ¿les parece que tienen mucha resistencia? ¡Están reclamando, es una barbaridad! Chicos… Miremos el público de la marcha, ¡son adultos mayores!”. Otro profesional agregó: “No nos parece cómo están manejando esto… parece increíble, además venían por la vereda y no por la calle”.