Telecom y Entre Ríos inaugurarán un aula digital en el MiradorTEC para potenciar la formación educativa
La empresa Telecom Argentina donará un aula digital completamente equipada destinada a la capacitación de alumnos y docentes en el MiradorTEC, el parque tecnológico de la provincia de Entre Ríos. La iniciativa se concreta en el marco del convenio firmado entre la compañía y la Secretaría de Modernización, bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación.
El nuevo espacio contará con 20 computadoras completas (Intel Core i5, 8GB RAM, SSD 512GB), una notebook y un televisor de 65 pulgadas. Además, Personal proveerá conectividad y servicio Flow bonificados por un año, junto con capacitaciones iniciales en Inteligencia Artificial para docentes y talleres de ciberciudadanía digital para estudiantes.
El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó que “que esta aula funcione dentro del MiradorTEC le da un valor agregado importante porque en este espacio confluyen innovación, conocimiento y oportunidades”.
En la misma línea, el secretario de Modernización, Emanuel Gainza, resaltó que “con el aporte de Telecom damos un paso más en nuestro plan de modernización. Esta aula digital en el MiradorTEC permitirá que alumnos y docentes accedan a tecnología y capacitaciones de calidad”.
Por su parte, el director de Comunicaciones Externas, Sustentabilidad y Medios de la empresa, Pedro López Matheu, sostuvo que “este aula digital es un paso más en la alianza que venimos construyendo con Entre Ríos. Cuando el sector público y el privado trabajan juntos, se multiplican las oportunidades para la gente”.
La propuesta se suma al plan de inversiones de 8 millones de dólares en infraestructura que Telecom ya ejecuta en la provincia, además de los cursos de habilidades digitales desarrollados en conjunto con el Gobierno a través de la plataforma Mi Entre Ríos y la Academia Digitalers.
Con este aporte, la provincia y la empresa refuerzan una alianza estratégica entre lo público y lo privado para fomentar la inclusión digital, la innovación educativa y la preparación de los entrerrianos para los desafíos del futuro.